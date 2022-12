La Ville de Sherbrooke achète des terrains dans Ascot pour une nouvelle école

Est-ce que l'école ira là? C'est ce qu'on souhaite, mais il reste encore des tests à faire au sol avant de confirmer cela, soutient la mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin. Mais pour nous, c'est le meilleur endroit, car il y a le bassin d'élèves à proximité. On veut que les élèves puissent se rendre à pied, pour la plupart. C'est aussi un secteur où on est adjacent à une partie boisée.

La mairesse souligne par ailleurs que la Ville a fait un bon coup, puisque les 29 terrains ont été cédés pour la somme de 4000 $ chaque .

Des terrains à 4000 $ aujourd'hui, c'est vraiment une aubaine! soutient-elle. Un propriétaire croit beaucoup au projet, et ça me rassure de voir qu'en 2022, il y a des gens qui sont prêts à poser des gestes comme ça en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. La personne a été convaincue parce qu'il s'agit d'un projet de conservation et d'école.

De nombreux citoyens ont milité régulièrement pour le boisé Ascot-Lennox soit préservé. Évelyne Beaudin avait alors assuré qu'elle allait agir pour mieux protéger les milieux naturels, dont cet espace vert.

« Tant qu'à avoir une responsabilité municipale, pourquoi ne pas jumeler les besoins du Centre de services scolaires et ceux de la Ville? [...] On a ainsi une école en pleine nature, et [on pourrait] en faire une école à vocation particulière, tournée vers la nature. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

En 2021, le projet était évalué à 22 millions de dollars. La demande pour un établissement avait été faite en 2018.