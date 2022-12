Des femmes dirigées vers un organisme avec des liens pro-vie par un bureau de santé

Jusqu'au mois dernier, Santé publique Chatham-Kent proposait parmi les nombreuses ressources destinées aux femmes dans le besoin, aux jeunes mamans ou à celles qui avaient une grossesse inattendue de se tourner vers l'organisme Refuge.

Avant la pandémie, des infirmières du bureau de santé publique travaillaient aussi pour l'organisme privé pour fournir un soutien à l'allaitement.

Sur Internet, Refuge se présente comme un service d'aide aux femmes pendant leur grossesse.

Que vous vous trouviez dans une situation de grossesse inattendue et que vous ne sachiez pas quoi faire, que vous ayez besoin d'aide pour acheter des fournitures pour bébé, que vous souhaitiez participer à nos ateliers prénataux gratuits ou que vous ayez besoin de soutien pour naviguer dans ce nouveau voyage, nous pouvons vous aider! , peut-on lire en page d'accueil.

Carolyn Martin, infirmière à Santé publique Chatham-Kent, s'inquiète de ce qu'elle appelle une affiliation dangereuse. Photo : CBC/Jason Viau

Carolyn Martin, infirmière au bureau de santé publique de Chatham-Kent depuis 20 ans, ne cache pas sa frustration sur ces liens qu'elle juge dangereux et criminels .

Quand vous utilisez la tromperie et le mensonge pour vous présenter comme quelque chose que nous n’êtes pas et que vous avez un bureau de santé publique qui se garde de dire la vérité sur vos intentions réelles à des personnes vulnérables, le préjudice que cela peut causer est permanent. Ça me dépasse qu’on puisse faire ça encore en 2022 , déplore-t-elle.

Mme Martin a passé la majorité de sa carrière à travailler avec des adolescentes vulnérables.

Je n'arrête pas de penser qu'il y a d'autres façons d'accompagner. À Chatham-Kent, ça ne semble poser de problème à personne, mais je sais qu'à l'extérieur ce serait perçu comme quelque chose de grave , poursuit-elle.

Le document orientant les femmes vers Refuge a été retiré du site web du bureau de santé lorsque CBC a posé des questions à son sujet.

L'organisme Refuge a pignon sur rue à Chatham. Photo : Google Maps

Des opinions affichées

La directrice des soins de Refuge ne cache pas qu'elle a personnellement des opinions qu'elle qualifie de pro-vie , mais BJ Kivell affirme que cela ne l'empêche pas de présenter à une femme enceinte qui demande de l'aide toutes les possibilités qui s'offrent à elle, de manière impartiale.

Un panneau d'affichage qui dénonce l'avortement en le comparant à un meurtre a également faire son apparition dans Chatham-Kent. Il a été installé par l'organisation Life in Motion Kent.

Sur son site web , cet organisme propose de faire des dons à Refuge.

Un porte-parole de Santé publique Chatham-Kent dit ne pas approuver tous les messages de Refuge, ajoutant que les deux organisations n'ont pas de mission ou de vision commune.

Le bureau de santé a toutefois refusé les demandes d'entrevue de CBC et n'a pas non plus répondu aux courriels pour obtenir plus d'information.

Avec des informations de Jason Viau de CBC