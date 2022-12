Le Train des Fêtes du Canadien Pacifique termine sa traversée en Colombie-Britannique

Après deux années d’activités virtuelles en raison de la pandémie, le Train des Fêtes illuminé du Canadien Pacifique (CP) revient en Colombie-Britannique du 14 au 18 décembre pour offrir des concerts extérieurs gratuits et recueillir des dons de nourriture pour les plus démunis.

Ce sont 14 wagons décorés de lumières de Noël, explique Stacy Patenaude, gestionnaire aux affaires gouvernementales et aux communications au Canadien Pacifique. Quand le train arrive, il y a une scène qui descend et des artistes font un spectacle [de 30 minutes]. Ensuite, on remonte la scène et on part vers la prochaine destination!

Les gens des diverses communautés de la province pourront assister à un concert gratuit. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Stacy Patenaude souligne que ce train est de passage dans les diverses communautés non seulement pour apporter une magie de Noël grâce à ses wagons illuminés et ses concerts, mais aussi pour appuyer les banques alimentaires.

On demande aux participants d'apporter des denrées alimentaires non périssables qui sont ensuite données aux banques alimentaires locales, précise Stacy Pateanaude. Et le CP fait également un don monétaire aux banques alimentaires [de la région].

« À ma connaissance, c'est vraiment une initiative unique. » — Une citation de Stacy Patenaude, gestionnaire aux affaires gouvernementales et aux communications au Canadien Pacifique

Depuis sa création en 1999, le Train des Fêtes a amassé plus de 21 millions de dollars et plus de 2,2 millions de kilogrammes de nourriture pour les banques alimentaires.

Le Train des Fêtes s'arrêtera dans plusieurs villes britanno-colombiennes dont Golden, Kamloops et Port Coquitlam. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Depuis le 23 novembre dernier, deux trains illuminés circulent sur le réseau ferroviaire du CP à travers huit États américains et six provinces canadiennes.

Le Train des Fêtes du CP termine donc son parcours pancanadien en Colombie-Britannique où il s'arrêtera d’abord à Golden le 14 décembre pour ensuite poursuivre sa route notamment vers Revelstoke, Salmon Arm, Kamloops, Lytton et Port Coquitlam qui sera son dernier arrêt le 18 décembre.

Lorsque le train s'arrête à destination, une scène se déploie pour permettre aux musiciens de jouer pendant 30 minutes. Photo : Image fournie par Canadian Pacific

Les artistes participant à la tournée britanno-colombienne sont l’auteur-compositeur-interprète terre-neuvien Alan Doyle, les chanteuses country Kelly Prescott et MacKenzie Porter, ainsi que le musicien pop indépendant Virginia to Vegas.