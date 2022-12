L’Î.-P.-É. a fortement contribué aux récoltes de pommes de terre au Canada en 2022

Les producteurs canadiens ont enregistré une deuxième récolte record consécutive de pommes de terre en 2022, et la contribution de l'Île-du-Prince-Édouard a été importante.

Statistique Canada rapporte qu'à l'échelle nationale, la production a augmenté de 0,8 % d'une année à l'autre pour atteindre 123 millions de quintaux.

Ce résultat s'explique par des augmentations de la superficie ensemencée et du rendement.

L'Alberta a produit la plus grande part des pommes de terre canadiennes, avec 21,8 %, et malgré sa petite superficie, l'Île-du-Prince-Édouard s'est classée au second rang, avec 21,6 %, devant le Manitoba, à 21,3 %.

Statistique Canada signale toutefois que la superficie ensemencée a reculé de 2,7 % à l'Île-du-Prince-Édouard cette année.

L'agence fédérale ajoute que les conditions météorologiques favorables pendant la saison des récoltes ont permis aux producteurs canadiens de récolter 98,7 % de la superficie ensemencée totale. La superficie récoltée a augmenté de 0,5 % par rapport à 2021 pour atteindre 381 451 acres, ce qui reflète l'augmentation de la superficie ensemencée.