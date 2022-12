Les services de réhabilitation et de réintégration destinés aux délinquants de Terre-Neuve-et-Labrador sont « incomplets, inadéquats et dépassés », selon un nouveau rapport de la vérificatrice générale.

L’analyse de Denise Hanrahan est catégorique. Le ministère n’a pas fait assez pour réhabiliter et gérer les délinquants adultes. Cela peut avoir augmenté le risque pour le public et diminué les chances d'un délinquant de réussir sa réinsertion dans la communauté , écrit-elle dans le document  (Nouvelle fenêtre) de 32 pages rendu public mercredi, à Saint-Jean.

Nous avons été particulièrement préoccupés par l'absence de politiques solides concernant l'identification et la mise en place de programmes de réhabilitation, l'évaluation des risques pour les délinquants et l'élaboration de plans de gestion nécessaires pour mettre en place les meilleurs soutiens et pour protéger le public, ajoute-t-elle.

L'absence de ces politiques aurait augmenté les risques que les délinquants récidivent, selon Denise Hanrahan.

La vérificatrice générale s’est penchée sur les services de réhabilitation et de réintégration offerts par le ministère de la Justice et de la Sécurité publique entre janvier 2017 et décembre 2019.

Absence de surveillance et de documentation

Le rapport explique que les agents de classification des prisons ne rencontraient pas assez souvent les délinquants qu’ils devaient surveiller. En plus, les progrès des détenus et des personnes en probation n’ont pas été bien documentés.

La vérificatrice générale note aussi que le ministère ne surveillait pas toujours si les délinquants respectaient leurs conditions de probation. Elle a découvert, à titre d’exemple, qu’il n’y avait pas de programme permettant de prélever ou d'analyser des échantillons des délinquants qui, selon une ordonnance de la cour, devaient s'abstenir de consommer des drogues et de l'alcool.

Un reporter prend en photo la vérificatrice générale de Terre-Neuve-et-Labrador, mercredi, à Saint-Jean. Le rapport de Denise Hanrahan écorche le gouvernement provincial pour sa gestion de la réadaptation des délinquants. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Le rapport de Denis Hanrahan souligne a plusieurs reprises que le ministère n’avait aucun système en place pour s’assurer que sa programmation répondait aux besoins des délinquants.

Le ministère ne surveillait pas et n'évaluait pas l'efficacité globale de la gestion des programmes de réhabilitation , écrit-elle. Par conséquent, il n'avait aucun moyen de savoir s'il réhabilitait et/ou gérait adéquatement les délinquants dans la communauté.

Une loi désuète

La Loi sur les services correctionnels a été modernisée en 2011. La Chambre d’assemblée a adopté la nouvelle loi, qui a ensuite été signée par le lieutenant-gouverneur. Mais elle n’a jamais été proclamée formellement, la dernière étape du processus législatif. Les services correctionnels sont donc toujours encadrés par l'ancienne législation qui date des années 1970 – une loi qualifiée de désuète par Denise Hanrahan, mercredi.

Nous étions incapables de trouver une raison pour expliquer le délai , a-t-elle affirmé en conférence de presse.

Le gouvernement accepte les recommandations

Denise Hanrahan fait six recommandations aux ministères, dont la révision de plusieurs politiques et la proclamation de la loi.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, John Hogan, affirme que son personnel élabore de nouveaux règlements pour encadrer les employés responsables de la réhabilitation et de la réintégration des délinquants. Il indique que cette nouvelle réglementation n’a pas encore été finalisée.

Il promet aussi d’améliorer la gestion et la vérification des évaluations de risques, et veut faciliter l’accès aux services de réadaptation chez les délinquants. Il indique aussi que la formation offerte aux agents de probation et des agents de cas dans les services correctionnels sera révisée.