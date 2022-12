Les trois entrevues les plus populaires en C.-B. en 2022

L’année 2022 aura été marquée par la pandémie de COVID-19, ses impacts sur la société et ses mouvements de protestation. Les entrevues les plus écoutées en Colombie-Britannique n'y font pas exception. Découvrez ou redécouvrez ces contenus d'ICI Colombie-Britannique/Yukon.

3. Réactions de l'industrie du camionnage face à l'obligation de vaccination

L'occupation du centre-ville d'Ottawa s'est étendue du 29 janvier au 20 février 2022. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le convoi de la liberté a fait les manchettes pendant plusieurs semaines au début de l’année 2022. Des camionneurs et d'autres citoyens d'un bout à l’autre du pays se sont installés dans les rues d'Ottawa, la capitale fédérale, pour protester contre les restrictions sanitaires et l'exigeance d'être vacciné contre la COVID-19 pour passer la frontière américaine.

Alors qu’un convoi se préparait à Prince Rupert, en Colombie-Britannique, au début du mouvement, l’émission de radio Phare Ouest a recueilli les réactions de Stéphane Lacroix, le directeur des communications et affaires publiques de Teamsters Canada, et Laurent Flambourari, un camionneur.

2. Décrypter la démission silencieuse

La démission silencieuse est plus communément appelée quiet quitting, en anglais. Photo : getty images/istockphoto / HAKINMHAN

La démission silencieuse consiste à répondre aux exigences minimales de son emploi sans en faire plus. L’objectif serait d'éviter l'épuisement professionnel et de retrouver un équilibre plus sain.

Joëlle Carpentier, professeure au département d'organisation et de ressources humaines de l'Université du Québec à Montréal, a décortiqué ce phénomène, plus fréquemment pratiqué par les millénariaux, au micro de l'émission Panorama.

1. Comment soigner de légers symptômes de la COVID-19 pour soi ou son enfant?

Les mesures sanitaires pourraient entraîner le développement de nouvelles allergies. Photo : Getty Images / Suzi Media Production

En pleine vague d’Omicron, au début de l’année 2022, les centres de dépistage de la Colombie-Britannique ont été débordés et ne pouvaient plus tester toutes les personnes présentant des symptômes de la COVID-19.

À l’émission Phare Ouest, la Dre Alexandra Greenhill, médecin de famille à Vancouver et fondatrice de Careteam Technologies, a donné ses conseils pour soigner facilement de légers symptômes de la maladie à la maison.