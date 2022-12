Québec dépose un projet de loi pour améliorer l’accès aux dossiers des patients

Les ministres Christian Dubé et Éric Caire ont déposé, mercredi, le projet de loi 3, destiné à transformer la circulation des renseignements confidentiels de santé au Québec, afin que les données « suivent le patient » en temps réel et de façon sécuritaire.

La Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux et modifiant diverses dispositions législatives permettra aux patients de consulter plus facilement leur dossier de santé.

Ils auront aussi la possibilité de savoir qui a eu accès à leurs renseignements et ils pourront décider de partager, ou non, ces informations avec d'autres professionnels.

Presque à pareille date l'an dernier, le ministre de la Santé Christian Dubé avait déposé une version précédente de ce projet de loi, mais il était mort au feuilletonavant d'avoir pu être adopté par l'Assemblée nationale.

Cette fois, M. Dubé s'est allié à son homologue de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, parce que ce dernier a à son actif deux projets de loi complémentaires, un portant sur la protection des renseignements personnels et l'autre sur la gestion des données gouvernementales.

En conférence de presse mercredi, ils ont expliqué qu'actuellement, l'accès aux renseignements personnels de santé est loin d'être optimal, ce qui fait obstacle à l'amélioration globale du réseau de la santé et des services sociaux.

Moderniser le système

Au début de la pandémie de coronavirus, par exemple, le gouvernement avait de la difficulté à poser les bons gestes parce qu'il manquait de données, a rappelé le ministre Dubé, pour qui cette modernisation du système d'information correspond à l'un des piliers de son plan de santé.

« Il n'y a pas de transformation numérique possible dans un univers qui œuvre en silos, ce qui était le cas du gouvernement du Québec au niveau des données. » — Une citation de Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec

Les lois ont été pensées en fonction de la circulation de dossiers papier, rappellent les ministres Dubé et Caire. À l'ère numérique, il faut adapter et simplifier le cadre législatif pour rendre possible la mobilité des données .

Un exemple : la pharmacie avec laquelle fait affaire le ministre de la Santé échange encore de l'information par télécopieur avec le Groupe de médecine de famille (GMF) qu'il consulte pour sa santé personnelle. Là, on est à un autre niveau, a expliqué Christian Dubé, il faut passer aux années 2025-2030.

Cet autre niveau fera en sorte que le patient pourra transmettre aux professionnels de la santé et aux gestionnaires les données complètes et de qualité qui le concernent, et ce, en temps réel.

« La donnée va être rattachée au patient, et non pas au lieu où le service a été donné. » — Une citation de Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique du Québec

Parcours du combattant

Actuellement, c'est un parcours du combattant : le patient qui change de professionnel, de médecin ou encore de lieu doit raconter chaque fois toute son histoire, a décrit le ministre Caire.

On transforme le patient en commis de l'État parce qu'on lui dit : "avant que je puisse régler ton problème, tu vas régler le mien et tu vas aller me chercher telle information, tel document, tel scan" , a-t-il illustré.

Le projet de loi 3 corrigera cette situation, dit-il, parce que les établissements pourront s'échanger ces informations-là. Il simplifiera aussi le travail des chercheurs, parce qu'il leur donnera un meilleur accès aux données de santé tout en assurant la confidentialité de leur utilisation.

Des normes de protection robustes seront mises en place pour protéger les renseignements personnels des Québécois, assurent les ministres.

Ce n'est pas le premier chantier numérique entrepris par le gouvernement du Québec : on a appris beaucoup des erreurs du passé, a reconnu Christian Dubé, il faut effectivement reconnaître que des projets ont mal tourné .

S'inspirant des meilleures pratiques en vigueur dans ce domaine, Québec procédera à cette transformation numérique par étapes, plutôt que d'attendre cinq ans pour développer le projet parfait , décrit le ministre de la Santé.

Ainsi, d'ici deux ans, des dossiers de santé numérique (DSN) seront créés dans deux régions de la province et ce modèle sera généralisé par la suite.