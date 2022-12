La requête la plus populaire de l’année sur Google est… Wordle!

Après deux années où on en avait que pour la pandémie de COVID-19, la population canadienne avait la tête au divertissement et aux rassemblements en 2022. Coup d'œil sur les tendances de recherche au Québec et au Canada.

En tête de liste des requêtes les plus populaires sur le moteur de recherche de Google, autant au Canada qu’au Québec, on trouve le jeu de lettres Wordle. Ce casse-tête quotidien en ligne – racheté par le New York Times fin janvier – est devenu viral, mobilisant tous les jours des millions de personnes sur les réseaux sociaux à travers le monde.

La version canadienne du jeu, Canuckle, se trouve en 8e position de la liste canadienne, mais pas au Québec. Dans la province québécoise, c’est plutôt une autre version du jeu, Quordle, qui s’est glissée au 7e rang du palmarès.

Les recherches les plus populaires au Canada Wordle Ukraine Coupe du Monde Reine Elizabeth Betty White Bob Saget Anne Heche Canuckle Johnny Depp Will Smith Tendances des recherches au Québec Wordle Ukraine Coupe du Monde 2022 Karim Ouellet OD Martinique Élections Québec 2022 Quordle Johnny Depp Encanto Jean-Marc Vallée

Les conflits attirent l’attention

L’émission OD Martinique a fait couler beaucoup d’encre cette année avec un scandale lié à de l’intimidation entre des candidats et des candidates. La bisbille a passionné Québécois et Québécoises, plaçant l’émission en 5e place des tendances de l’année sur Google.

Cette saison d'«Occupation Double» sera la dernière pour Jay Du Temple. Photo : Bell Média

Le conflit entre Johnny Depp et Amber Heard a aussi attiré l’attention au pays, plaçant la requête Johnny Depp en 8e position des plus populaires au Québec, et en 9e au Canada. L’acteur américain s’est hissé en tête de liste des célébrités les plus recherchées sur Google au pays, son ex-conjointe au 3e rang.

Célébrités les plus en vogue Johnny Depp Will Smith Amber Heard Chris Rock Adam Levine King Charles Jada Pinkett Smith Julia Fox Bruce Willis Mary J. Blige

Mais l’une des célébrités qui a le plus enflammé la toile cette année est Will Smith, qui a giflé l’animateur Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars. En plus d’arriver en 10e place des tendances de l’année sur Google au Canada, il arrive en deuxième position des vedettes les plus populaires sur le moteur de recherche. Sa femme, Jada Pinkett Smith, arrive 7e dans ce palmarès.

L'acteur Will Smith giflant Chris Rock lors de la 94e cérémonie des Oscars Photo : afp via getty images / ROBYN BECK

La population canadienne a d’ailleurs beaucoup cherché à comprendre pourquoi Will Smith a giflé Chris Rock, une des questions les plus posées au moteur de recherche.

La guerre en Ukraine a mobilisé l’attention partout au pays, selon les tendances de Google, plaçant la requête Ukraine au deuxième rang des plus populaires, autant au Canada qu’au Québec.

Les gens ont aussi cherché à savoir pourquoi la Russie envahissait son voisin, pourquoi l’Ukraine n’est pas membre de l’OTAN, mais aussi comment venir en aide au pays attaqué.

Pourquoi… Pourquoi la Russie attaque-t-elle l'Ukraine? Pourquoi Rogers est-il en panne? Pourquoi Will a giflé Chris? Pourquoi l'Ukraine n'est-elle pas dans l'OTAN? Pourquoi y a-t-il une pénurie de lait maternisé? Pourquoi l'essence est-elle si chère en ce moment? Pourquoi les camionneurs protestent-ils? Pourquoi y a-t-il une pénurie de Tylenol? Pourquoi la cryptomonnaie est-elle en baisse? Pourquoi Liz Truss a-t-elle démissionné? Comment… Comment regarder la Coupe du monde? Comment faire un test rapide de COVID? Comment aider l'Ukraine? Comment obtenir le QR code du vaccin? Comment créer un NFT? Comment prononcer Kiev? Comment faire évoluer Charcadet? Comment réattribuer ses points dans Elden Ring? Comment faire évoluer Cosmog dans Pokémon Go? Comment prononcer Qatar?

Les nouvelles liées à ce conflit dominent les tendances de recherche de l’actualité au Canada, devant l’interruption de service des réseaux Rogers, et la variole simienne.

Les recherches les plus fréquentes sur l'actualité canadienne Ukraine Panne Rogers Variole du singe Lisa LaFlamme CNE Élections américaines de mi-mandat Poignardages en Saskatchewan Coupe du Monde 2022 Oscars 2022 Convoi de la liberté 2022

Des deuils marquants

La population québécoise a vécu plusieurs deuils difficiles cette année, ce qui se reflète dans les requêtes effectuées sur le moteur de recherche Google.

Karim Ouellet a enchanté le Québec avec sa musique pop. Photo : Gracieuseté

L'annonce de la mort de l’auteur-compositeur-interprète Karim Ouellet, retrouvé sans vie à Québec en janvier, a suscité l’émoi, son nom se trouvant au 4e rang des recherches de 2022. Le cinéaste Jean-Marc Vallée, qui nous a quittés le 25 décembre 2021, s’y trouve aussi.

Le cinéaste québécois Jean-Marc Vallée est connu notamment pour ses films «C.R.A.Z.Y.» et «Dallas Buyers Club». Photo : Commetta

Les morts de la reine Elizabeth II et d’une autre doyenne, l’actrice américaine Betty White, ont particulièrement marqué les Canadiens et Canadiennes. Elles se trouvent toutes les deux leur place dans le palmarès des tendances de recherches au pays, mais pas au Québec.

L'actrice Betty White s'est éteinte le 31 décembre 2021. Photo : Getty Images / Frazer Harrison

Le comédien américain Bob Saget et l’actrice américaine Anne Heche, tous deux morts cette année, se trouvent aussi dans le palmarès canadien.

Fait étonnant : au Québec, en deuxième position des questions débutant par comment les plus posées à Google, on trouve Comment vais-je mourir quiz , derrière Comment faire un test rapide .

Comment… Comment faire un test rapide? Comment vais-je mourir quiz Comment ramollir la cassonade? Comment décongestionner? Comment friser les cheveux avec un fer plat? Comment connaître son groupe sanguin? Comment faire un budget sur Excel? Comment se débarrasser des coccinelles dans la maison? Comment obtenir un passeport canadien? Comment regarder la Coupe du Monde 2022?

Les productions les plus populaires

Qu’ont le plus cherché à regarder les Canadiens et Canadiennes en 2022? Le populaire film d’animation de Disney Encanto, et la série télé Monstre : l’histoire de Jeffrey Dahmer.

Les films les plus en vogue Encanto Top Gun Batman Thor amour et tonnerre Alerte Rouge Black Adam Tout, partout, tout à la fois Morbius Uncharted Ne t’inquiète pas chérie Les séries télévisées les plus en vogue Monstre: l’histoire de Jeffrey Dahmer Euphoria Stranger Things L’invention Anna The Watcher La maison du dragon La folie dans le sang Yellowstone Les Boys L’été où je suis devenue jolie

Les superhéros ont leur place sur la liste cette année, plaçant les récents films de Thor et de Batman respectivement au 3e et 4e rang des plus recherchés en ligne.

Dans les séries télévisées, le palmarès compte, sans surprise, Stranger Things, Euphoria et La maison du dragon.

La quatrième saison de la série «Stranger Things» a été diffusée en mai 2022. Photo : Netflix

Qui dit divertissement, dit aussi jeu vidéo. Les internautes ont été plusieurs à se tourner vers Google pour répondre à certaines de leurs interrogations en lien avec leur chasse aux Pokémon, par exemple.

Les questions à savoir comment faire évoluer Charcadet, ou encore comment faire évoluer Cosmog dans Pokémon Go arrivent au pied du palmarès de Google. Les joueurs et joueuses ont aussi tenté de comprendre comment réattribuer ses points dans le populaire jeu Elden Ring, connu pour être particulièrement difficile.

Le jeu «Elden Ring» a été lancé en février 2022. Photo : FromSoftware

Des exploits sportifs

Le hockeyeur Guy Lafleur, surnommé le démon blond, s’est éteint le 22 avril dernier. Il a été le sportif le plus recherché sur Google au Canada.

Guy Lafleur s'est éteint le 22 avril 2022. Photo : cplc f. savard / Portrait\col honoraire\12ER

Un autre québécois, cette fois-ci le joueur de tennis Félix Auger Aliassime, s’est glissé dans ce palmarès canadien. Ses performances spectaculaires lui ont valu cette attention partout au pays, le plaçant au 7e rang.

Les athlètes les plus en vue Guy Lafleur Novak Djokovic Antonio Brown Serena Williams Eileen Gu Kamila Valieva Felix Auger Aliassime Mitchell Miller Johnny Gaudreau Kirby Dach

Il faut dire que l’année a été particulièrement marquée par des événements sportifs. Des Jeux olympiques d’hiver à la Coupe du monde de la FIFA, les Canadiens et Canadiennes étaient au bout de leur chaise pour connaître les derniers résultats sportifs, ou encore pour savoir où les regarder.

Recherches sportives les plus courantes Coupe du Monde Le nombre de médailles olympiques Flames de Calgary Olympiques Score CFL T20 Coupe du Monde 2022 Coupe d’Asie 2022 Soccer Canada Golden State Warriors Indian Wells tennis

D’après Google, la population canadienne a utilisé Google plus de trois fois par jour pour rechercher quelque chose pour leur vie personnelle .

C'est l'équivalent de plus de 3 000 000 de questions répondues chaque heure , précise le géant du web.

Pour obtenir la liste complète des tendances en recherche de Google, offertes depuis 22 ans, rendez-vous sur leur site web  (Nouvelle fenêtre)