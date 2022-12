Les sociétés de transport demandent l’aide de Québec

Le Réseau de transport de la Capitale ( RTC ) a pu retrouver 80% de son achalandage pré pandémique, mais le manque à gagner est malgré tout considérable, indique l’Association du transport urbain du Québec.

C'est le prix de l'essence qui est la principale cause. À Sherbrooke, la hausse du carburant a fait gonfler la facture de 50 000 dollars par semaine.

Dans un monde idéal, on aimerait que [le financement des sociétés de transports] proviennent un tiers des usagers, un tiers du gouvernement du Québec et un tiers des villes, mais on est loin de ça , indique le président de l’Association du transport urbain du Québec et président de la Société de transport de Sherbrooke, Marc Denault.

Certaines villes déboursent 50 % de la facture de transport en commun ajoute M. Denault. C’est une pression immense, alors que certaines villes se désengagent.

La ministre Guilbault interpelée

C’est pourquoi le président de l’Association du transport urbain du Québec demande des actions concrètes de la nouvelle ministre des Transports. On réclame une table de travail pour trouver le financement à court terme pour 2022-2023 et rendre le financement pérenne , a-t-il mentionné au micro de l'émission Première Heure.

Financement du transport en commun ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Première heure Financement du transport en commun. Contenu audio de 7 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 7 minutes

Le prédécesseur de Geneviève Guilbault, François Bonnardel, avait accepté, mais la rencontre n’a jamais eu lieu en raison des élections.