La série Vidanges, sur ICI Tou.tv : Montréal transformée en dépotoir à ciel ouvert

Au moment où le coup d’envoi de la COP15 sur la biodiversité est donné à Montréal, une nouvelle série fort à propos arrive sur ICI Tou.tv. Vidanges nous plonge dans un univers parallèle où un groupe écoterroriste aurait forcé la suspension de toutes les collectes d'ordures, de recyclage et de compost dans la métropole pour inciter la population à réduire sa consommation.

La série débute avec une séquence où trois personnes masquées – des membres du groupe écoterroriste REVERT – posent une bombe dans un site d’enfouissement de Montréal, une tactique qui sera utilisée à la grandeur de la ville (et dans le monde entier) pour empêcher la collecte de tout déchet, matière recyclable, reste alimentaire ou autre rebut.

Il est enfin venu le temps de vous faire prendre conscience de vos actions , explique l’un des terroristes écologiques dans une vidéo envoyée sur tous les cellulaires, à la manière d’une alerte Amber. Vous surconsommez, vous gaspillez et, comme par magie, vos vidanges disparaissent. À partir de maintenant, REVERT prend les choses en main.

Saint-Jérôme, seule oasis en vue

Dans ce contexte, on suit l’histoire de Judith (Alexa-Jeanne Dubé), propriétaire d’un petit café en ville et mère monoparentale d’un jeune garçon asthmatique (Iani Bédard). Rapidement, une seule solution se présente pour quitter l’enfer pestilentiel de Montréal : déménager à Saint-Jérôme, seul îlot d’air pur et de rues désencombrées restant au Québec.

Ce changement nécessitant une grande somme d’argent, elle demandera l’aide de son ex (Sébastien Huberdeau), petit fricoteur qui lui suggère de se lancer dans le milieu des bougeurs , des gens qui défient REVERT et font disparaître les vidanges en échange d’une somme rondelette.

La Ville de Montréal ensevelie sous les déchets Photo : Radio-Canada

Autour du noyau mère-fils gravitent aussi les personnages de Laurence (Jeanne Roux-Côté), sœur de Judith et environnementaliste assumée, d’Alain (Richard Fréchette), ancien éboueur et père des deux sœurs, ainsi que de Pascale (Cynthia Wu-Maheux), une amie qui est aussi responsable de la transition verte à la Ville de Montréal.

La série Vidanges, réalisée par Pierre-Luc Miville, met aussi en vedette Ted Pluviose, Antoni Rémillard, Véronique Isabel Filion et Anglesh Major. Les 12 épisodes d’environ 10 minutes sont sur ICI Tou.tv.