De jeunes arbitres portent des brassards verts pour réduire la violence verbale

Toute personne de dix-sept ans et moins portera un brassard vert, qu'elle soit arbitre ou juge de ligne , dit Jason Clark, arbitre en chef de l'Association de hockey mineur de Cole Harbour. Si ces brassards peuvent dissuader les gens de crier après ces jeunes arbitres, ça nous aidera à les garder.

Des affiches comme celle-ci sont installées dans de nombreuses patinoires de la province pour promouvoir la nouvelle campagne de brassards verts. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Des affiches, qui expliquent le nouveau programme, sont installés à l’aréna Cole Harbour Place pour informer les équipes adverses et les spectateurs. Sans arbitre, nous ne jouons pas , dit Jeff MacAloney, un entraîneur de hockey des moins de 13 ans de l'Association de hockey mineur d'East Hants. Alors c'est bien de voir quelqu'un ici prendre l'initiative de lancer un programme comme celui-ci.

« C'est une excellente idée et je pense que davantage d'associations devraient s'y intéresser. » — Une citation de Jeff MacAloney, entraîneur de hockey

En fait, de plus en plus d'associations de hockey de la province commencent à les porter. Nous essayons d'informer le public que ces arbitres avec des brassards verts sont jeunes et nous devons les soutenir , explique Bobby O'Handley, arbitre en chef de l'Association de hockey mineur de Glace Bay, qui utilise maintenant le nouveau brassard. Qui veut venir à la patinoire pour être victime de harcèlement verbal pour les 20 $ à 22 $ qu'il va faire pour un match.

Le programme de brassard vert vise à réduire les abus verbaux envers les jeunes arbitres. Photo : Radio-Canada / Paul Palmeter

Les arbitres de hockey peuvent commencer à travailler dès l'âge de 14 ans. Mais de nombreux jeunes arbitres ne le font que pendant une saison ou deux à cause des insultes qui leur sont adressées. Certains jeunes croient que déjà les brassards font une différence. J'ai certainement eu des entraîneurs qui criaient et qui se faisaient expulser de matchs , confie Dylan McMullen, un arbitre de 17 ans qui en est à sa quatrième saison. Mais depuis que nous portons les brassards verts, on dirait qu'ils ne crient plus autant. Jason Clark espère que s'il y a moins de violence à l'endroit des jeunes arbitres, plus d'entre eux vont persister dans le domaine Le problème, c'est que le nombre d'arbitres diminue ,dit-il. Il y en avait 30 000 au Canada l'an dernier et 10 000 d'entre eux ont démissionné.

