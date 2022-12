Un sac plutôt que le bac brun pour des citoyens du Centre-du-Québec?

La Régie intermunicipale de gestion intégrée des déchets Bécancour-Nicolet-Yamaska étudie cette possilité. Le directeur général de la Régie, Mario Lacroix, a confirmé mercredi que le plan de match avait changé au cours des dernières semaines.

Jusqu’à tout récemment, il croyait que la collecte des matières organiques se ferait grâce à l’arrivée du bac brun, comme ce sera le cas pour les citoyens de la Mauricie dès l’an prochain.

La Ville de Québec utilise déjà cette méthode. La société d’économie mixte avec laquelle nous devions travailler pour le bac brun se sépare. Au même moment, on suivait de façon très intéressée ce qui se passait à Québec, avec les sacs de matières organiques , explique M. Lacroix.

Le groupe d’administrateurs des 22 municipalités de la rive sud se dit préoccupé par les enjeux environnementaux, affirme Mario Lacroix.

« On veut diminuer notre empreinte et mettre moins de camions sur les routes, alors l’option du sac dans le bac noir est intéressante. Les gaz à effet de serre, on ne peut plus faire semblant que ça n’existe pas. »