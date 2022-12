Laisser les arbres morts tranquilles pour sauver les chauves-souris

Pour mieux connaître les initiatives mises en place par le CRE , nous nous rendons aux Jardins de Métis par une journée de grand vent pour rencontrer la biologiste Marie-Hélène Ouellet D’Amours.

On a le projet aux Jardins de Métis d’identifier les arbres de valeur faunique, donc qui servent aux chauves-souris dans plusieurs phases de leur vie , explique la scientifique.

Tout près du fleuve, des rafales nous fouettent le visage. Chaussées de bottes de marche, nous nous aventurons à travers les sentiers enneigés. Dans la forêt, nous nous retrouvons à l’abri du vent. Un abri qui sert aussi aux chauves-souris.

Plus l’arbre est gros, haut et vieux, mieux il sera pour une chauve-souris. […] Elles aiment être près des plans d’eau parce qu’il y a beaucoup d’insectes , commente la biologiste au CRE Bas-Saint-Laurent.

Le feuillage, l’écorce, la taille et la grosseur de l’arbre, ainsi que les cavités qui parsèment les troncs sont observés par la biologiste pour caractériser l’habitat de l’espèce.

« On est vraiment dans un beau "spot" ici. » — Une citation de Marie-Hélène Ouellet D'Amours, biologiste et conseillère au CRE Bas-Saint-Laurent

Les chauves-souris femelles préfèrent les arbres près des cours d'eau pour y installer leur maternité. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Sur huit espèces au Québec, sept ont été répertoriés au Bas-Saint-Laurent. Mais depuis 2014, la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle de l’Est sont désignées en voie de disparition, selon la Loi canadienne sur les espèces en péril.

Un projet pour mieux protéger l'habitat des chauves-souris ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Info-réveil Un projet pour mieux protéger l'habitat des chauves-souris. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Au Québec, elles font partie des espèces susceptibles d’être désignées comme menacées ou vulnérables par le ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. L’ancien MFFP a établi une série de 10 mesures et de 24 actions à accomplir en 10 ans  (Nouvelle fenêtre) , de 2021 à 2031, qui inclut notamment de mieux documenter les différentes menaces qui pèsent sur le mammifère.

Ces types de chauves-souris, comme les cinq autres vivant au Québec, connaissent un déclin causé par le syndrome du museau blanc, un champignon de type Geomyces destructans qui se propage depuis 2010. Depuis, plus de 7 millions de chauves-souris en sont mortes en Amérique du Nord, selon Mme Ouellet D'Amours.

Selon les données du gouvernement, lors des premières années de la détection de la maladie dans une population, le taux de mortalité peut atteindre plus de 90 %.

La biologiste Marie-Hélène Ouellet D’Amours indique que chez les individus infectés se développent des taches blanches sur le museau, les oreilles ou la membrane des ailes en hiver. On y remarque aussi l’absence ou de faibles réserves de graisse, qui normalement leur permettent d’hiberner. Le champignon provoque une déshydratation chez la chauve-souris. Ça les réveille en plein hiver, avant l’arrivée des insectes. Ça épuise leurs réserves d’énergie , affirme la conseillère en environnement au CRE Bas-Saint-Laurent.

La croissance fongique se trouve en partie sur le museau des chauves-souris infectées (archives). Photo : MRNF-Québec/Frédérick Lelièvre

Le champignon se développe dans les milieux froids et humides comme les grottes, les cavernes et les mines. Il peut se transmettre par contact direct entre chauves-souris lorsqu’elles se regroupent durant les périodes de reproduction et d’hibernation, selon les études menées par le ministère  (Nouvelle fenêtre) .

Des chercheurs de la Colombie-Britannique tentent de découvrir une façon de prévenir la propagation du syndrome du museau blanc qui a pratiquement décimé certaines populations.

Qui plus est, le champignon ne consiste pas en la seule menace à l’espèce. Le développement résidentiel et commercial, l’agriculture, la foresterie, les feux de forêt, les corridors de transport, les contaminants agricoles et industriels, la pollution lumineuse et les changements climatiques contribuent à la fois à la perte d’habitat et au déclin de l’espèce, informe la biologiste Mme Ouellet D'Amours.

Un guide d’entretien des arbres destiné aux arboriculteurs

Pendant notre parcours en forêt, Marie-Hélène Ouellet D’Amours s'immobilise sur un ponceau enjambant un ruisseau qui afflue vers le fleuve. Elle pointe du doigt un arbre dont certaines branches sont tombées.

Les arbres morts ou les branches mortes sont prisés des chauves-souris. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

On voit des trous de pic dedans. Ça, c’est vraiment intéressant. Ce n’est pas assez gros pour accueillir une maternité, mais c’est un bon abri, je dirais , note-elle.

Pour préserver ces habitats, le CRE Bas-Sanit-Laurent prépare un guide de bonnes pratiques d’entretien des arbres destiné aux arboriculteurs et aux travailleurs en foresterie.

Le but, c’est de sensibiliser et d’éduquer les étudiants en arboriculture et en foresterie. Dans la formation en arboriculture, le volet faunique ne fait pas partie de la formation, qui s’appelle maintenant formation en élagage. Ça donne le ton! , raille Mme Ouellet D’Amours.

Le Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent offrira par ailleurs un exemple de devis destiné aux municipalités qui ont recours aux arboriculteurs pour l’entretien des arbres.

Ce ne sont pas toutes les municipalités qui ont leurs propres équipes pour entretenir les arbres. Le devis pourra être envoyé pour soumissionner le contrat à l’externe , explique-t-elle.

Le devis inclura certaines modalités. Par exemple, il pourrait y être recommandé de laisser en place des arbres morts qui ne représentent pas un enjeu à la sécurité publique.

« Le but, c’est d’intervenir le moins possible, tout simplement. » — Une citation de Marie-Hélène Ouellet D’Amours

Marie-Hélène Ouellet D'Amours est biologiste au Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada / Shanelle Guérin

Préserver un arbre mort et attendre qu’il se décompose lui-même, en perdant une branche, en créant une cavité, en offrant un habitat pour le grand pic, offrir une cavité pour d’autres animaux, ça crée une biodiversité d’autant plus intéressante. Si on l’avait coupé, on se serait privé de tous ces habitats-là , soutient la biologiste.

Quelle place pour les chauves-souris dans la biodiversité?

De plus, en partenariat avec les Jardins de Métis, le CRE Bas-Saint-Laurent aménagera des pancartes informatives sur ce mammifère méconnu dans le but de sensibiliser le public au rôle qu’il joue dans la biodiversité québécoise.

Selon la biologiste, les chauves-souris jouent un rôle écologique essentiel. Elles agissent comme un insecticide naturel et important dans la régulation des populations d’insectes.

La valeur estimée de la chute des populations des chauves-souris pour l’agriculture américaine sur l’ensemble de son territoire est évaluée à 3,7 milliards de dollars par année en termes d’insectes ravageurs aux récoltes et aux champs , explique-t-elle.

Marie-Hélène Ouellet D’Amours fait ici référence à une étude dirigée par Justin G. Boyles, du département de zoologie et d’entomologie de l’Université de Pretoria en Afrique du Sud publiée en 2011 dans la revue Science.

« Les chauves-souris sont des prédateurs voraces des insectes. » — Une citation de Marie-Hélène Ouellet D’Amours