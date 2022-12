L’Î.-P.-É. étend le congé d’urgence non rémunéré à l’ensemble des maladies respiratoires

Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a annoncé une modification de sa réglementation concernant le congé d'urgence, afin de l'étendre à toutes les maladies respiratoires et contagieuses. Ce type de congé avait été mis sur pied pour la COVID-19, afin de protéger l'emploi des personnes tenues de s'isoler obligatoirement en vertu d'ordonnances rendues par la santé publique.

La fin de l'isolement obligatoire pour les personnes atteintes de la COVID-19 a été annoncée début novembre et entérinée le 30 novembre. L'opposition officielle craignait que les Prince-Édouardiens perdent leur emploi, à moins d'aller au travail malade.

Le gouvernement de Dennis King a procédé à une modification réglementaire étendant le droit à ce congé d'urgence à des maladies comme la grippe. Le congé est valable pour toute la période contagieuse sur réception de l'avis d'un professionnel de santé. Il est sans solde, mais protège l'emploi. Le changement entrera en vigueur le 10 décembre.

Selon la Loi sur les normes d'emploi, les employés peuvent prendre trois jours de congé de maladie sans solde par an dès qu'ils ont six mois d'ancienneté avec le même employeur. Un jour de maladie rémunéré par an est octroyé après cinq ans d'ancienneté.

Pas assez, selon les verts

Le nouveau congé d'urgence améliore la protection dont bénéficient les travailleurs, sous réserve d'un avis médical.

La députée verte de Tyne Valley-Sherbrooke Trish Altass a écrit une lettre au premier ministre le 5 décembre pour lui demander cette modification réglementaire, qu'elle estime évidente. Je ne devrais pas avoir à me battre aussi durement pour la protection la plus élémentaire des travailleurs , affirme-t-elle.

« C'est le minimum qu'on peut donner aux travailleurs en matière de protection de l'emploi. » — Une citation de Trish Altass, députée de Tyne Valley-Sherbrooke

La députée des verts Trish Altass à l’Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard, le 22 novembre 2022 Photo : Gracieuseté : Assemblée législative de l’Île-du-Prince-Édouard

La députée critique également la nécessité de se rendre chez un professionnel de santé pour bénéficier du congé.

Compte tenu [...] du manque d'accès aux soins primaires et à un médecin de famille, des cliniques sans rendez-vous surchargées et des urgences avec plus de 10 heures d'attente [...] ce changement alourdit davantage notre système de santé , écrit-elle dans un communiqué.

Trish Altass avait, au cours de la session d'automne de l'Assemblée législative, défendu un projet de loi pour octroyer au minimum 10 jours de maladie rémunérés par an aux salariés de la province. Le texte a été rejeté par la majorité progressiste-conservatrice, mais aussi par les députés libéraux.

Le député libéral Hal Perry s'était notamment fait l'écho d'inquiétudes de la part des entreprises dans sa circonscription de Tignish-Palmer Road.

De son côté, le ministre du Développement économique et du Tourisme, Bloyce Thompson, s'était opposé au texte afin d'attendre les résultats d'un examen de la Loi sur les normes d'emploi qui doit aboutir, affirme-t-il, à la mise en place d'un plus grand nombre de jours de maladie rémunérés.

Notre gouvernement s’engage à renforcer la Loi sur les normes d'emploi pour appuyer les travailleurs et cela se manifeste par ce changement et d’autres à venir lorsque l’examen complet de la loi sera terminé , écrit le ministre dans un communiqué.

À lire aussi : Heather Morrison appuie l’idée de jours rémunérés en cas de maladie

Si l'extension du congé d'urgence à l'ensemble des maladies respiratoires contagieuses, sans limitation de durée, est un pas dans la bonne direction, on est loin du compte, selon Trish Altass : C'est loin d'être suffisant pour garantir que tous les travailleurs puissent prendre le temps dont ils ont besoin lorsqu'ils doivent rester à la maison pour se rétablir et empêcher la propagation de la maladie aux autres.

Le Fonds spécial COVID-19 prolongé

La députée estime que les travailleurs ne devraient pas avoir à choisir entre aller au travail malade ou rester à la maison sans pouvoir payer leurs factures, leur loyer, mettre de la nourriture sur la table .

Bloyce Thompson, ministre du Développement économique et du Tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard Photo : CBC / Al MacCormick

La province a en outre annoncé que le Fonds pour congé spécial lié à la COVID-19, qui permet de payer les salariés en isolement, a été prolongé jusqu'au 31 mars 2023. Les demandes sont à la charge de l'employeur, ce que dénonce Trish Altass.

La mise en place de jours de congé de maladie payés permettrait aussi, pense-t-elle, de réduire la pression sur le système de santé et d'améliorer l'attractivité de la province, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.