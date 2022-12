Un expert américain estime qu’il est possible de fouiller le dépotoir Prairie Green

Un policier scientifique californien affirme qu'il est possible de retrouver les restes de deux femmes de Winnipeg que la police croit être quelque part dans le dépotoir Prairie Green, situé dans la municipalité rurale de Rockwood, au nord de la capitale manitobaine.

Eric Bartelink, professeur d'anthropologie et directeur du laboratoire d'identification humaine de l'Université d'État de Californie à Chico, aux États-Unis, déclare que les femmes peuvent encore être trouvées.

D’après lui, cela reste possible même après le fait que la police de Winnipeg a décidé de ne pas lancer de recherches.

« Je pense qu'il est possible, avec suffisamment de main-d'œuvre et d'expertise sur place, de localiser les corps, potentiellement. » — Une citation de Eric Bartelink, directeur du laboratoire d'identification humaine de l'Université d'État de Californie à Chico

L’espoir n’est pas perdu

Morgan Harris et Marcedes Myran, membres de la Première Nation de Long Plain, et une femme non identifiée que les membres de la communauté ont nommée Mashkode Bizhiki'ikwe ou Buffalo Woman, sont toutes des victimes d'un tueur en série présumé.

Lors d'une conférence de presse organisée mardi par la police qui souhaitait expliquer les raisons de ne pas fouiller le dépotoir Prairie Green, l'inspecteur Cam MacKid a indiqué que plusieurs facteurs avaient contribué à cette décision, notamment à cause des déchets déversés par 10 000 camions à ordures.

Malgré ce dépôt supplémentaire de déchets, M. Bartelink ne pense pas qu'une recherche soit impossible et ne pense pas non plus que la météo soit un facteur limitant.

Il ajoute que les recherches devraient débuter par l'embauche d'un conducteur de pelleteuse expérimenté pour enlever délicatement les débris et, ensuite, commencer à creuser dans les quelque 9000 tonnes d'argile de construction lourde qui ont été ajoutées au site après le moment où la police pense que les corps ont été déposés.

Au fur et à mesure que vous descendez, vous allez voir des indices. Il peut y avoir des journaux, des reçus ou des documents datés, ce qui vous permet de vous situer dans le temps en fouillant dans ce tas de débris , croit-il.

Eric Bartelink souligne que certaines recherches prennent des semaines et ne sont pas toujours fructueuses. Néanmoins, il cite trois recherches réussies dans des décharges en Utah, en Oregon et en Caroline du Sud au cours des 20 dernières années.

« Si les forces de l'ordre sont capables de le faire, si elles peuvent obtenir les ressources nécessaires, cela vaut vraiment la peine [d'essayer]. » — Une citation de Eric Bartelink, directeur du laboratoire d'identification humaine de l'Université d'État de Californie à Chico

Certaines de ces recherches ont eu lieu alors que des personnes étaient portées disparues depuis des années. La durée de sept mois semble longue, mais relativement parlant, ce n'est pas si pire , mentionne M. Bartelink.

Une analyse coûts-avantages avant une potentielle recherche

L’inspecteur Cam MacKid a révélé que la santé et la sécurité des enquêteurs lors d'une éventuelle fouille du dépotoir Prairie Green constituent une autre préoccupation.

Il est d'accord sur le fait que la police devait en tenir compte de toutes possibilités, mais il a suggéré également que la police devait effectuer une analyse coûts-avantages d'une éventuelle recherche. La première réaction des forces de l'ordre pourrait être que cela va être trop coûteux et trop long, et qu'elles ne savent pas comment s'y prendre , a-t-il ajouté en conférence de presse mardi.

De son côté, le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, a rejeté l'idée que la police puisse puiser dans un fonds commun de financement pour aider la recherche dans le dépotoir.

Le financement n'a jamais été un problème ici, je veux juste être clair sur ce point. À aucun moment le financement n'a été une considération dans nos opérations , a-t-il insisté.

Le chef a également déclaré que l'enquête ne s'est pas terminée comme la police le souhaitait et qu'il comprend la frustration des familles et de l’opinion publique.

Nous reconnaissons que les familles ont le cœur brisé. Nous reconnaissons qu'elles sont en colère, franchement. Et nous reconnaissons que beaucoup de gens sont en colère , a-t-il conclu.

Avec les informations de Nathan Liewicki