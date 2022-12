Incertitude et prudence marquent le début de la pêche au homard en N.-É.

Ce n’est pas une surprise , admet le pêcheur Joel Comeau. Je prévoyais qu'après l'année passée et les gros prix, cette année n’allait pas être si bien.

Lui et d’autres agissent en conséquence. D’ailleurs, la première sortie de pêche, bien que très attendue, n’avait pas la frénésie de l’année dernière au quai de Meteghan.

Cette année, tout le monde était relax et sortait pas vite, personne n’était énervé , dit-il.

Lui et d’autres on choisit d’installer leurs casiers moins loin en mer pour économiser leur carburant.

Joel Comeau croit que les homards sont au rendez-vous, mais pas tellement les prix, donc il va pêcher moins loin cette année pour économiser sur le carburant. Photo : Radio-Canada

Joel Comeau est aller moitié moins loin que d'Habitue et il ne s'aventurera pas plus loin pour le début de la saison. Il veut voir a quel point le prix du homard va varier et à quel prix il se vendra.

Les gars parlent de 6.50 ou 7 $la livre , dit-il.

Avec la hausse des coûts de production, ce n’est pas très attrayant, mais Joel Comeau se donne un peu de temps.

Il a un vivier personnel, qui peut contenir 30 000 livres de homard, alors il va peut-être attendre le début de la nouvelle année avant de vendre ses prises en espérant que le prix va augmenter.

Les pêcheurs prennent plus leur temps cette année, car le prix du homard sera plus bas que l'année dernière. Photo : Radio-Canada

Faut prendre garde à qu'est-ce qu’on fait, surtout cette année quand ça va être though un peu, on va peut-être pas faire si tant des gros achats.

Cette prudence a des répercussions sur l’économie locale.

« Le plus d'argent qui vont faire le mieux que c’est pour nous autres! » — Une citation de Gilles Theriault, président du chantier naval A.F. Thériault

Le chantier naval A.F. Thériault a eu beaucoup de travail cet été, grâce aux revenus records de la pêche au homard de l'an dernier. Le président Gilles Theriault pense que l’été 2023 sera bien différent.

Gilles Theriault est le président du chantier naval A.F. Theriault à Meteghan, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Si les pêcheurs font bien et les prix sont bien, ils vont dépenser cet argent-là sur le bateau, ça fait que le chantier et la communauté gagnent , explique-t-il.

Quand les prix sont plus faibles, ça donne de la difficulté pour les pêcheurs qu'on n'aime pas, mais la réalité est là, le marché est global.

Le chantier emploie près de 200 personnes avec des contrats été comme hiver.

Et ce n'est pas le prix du homard qui va faire perdre à Gilles Thériault son optimiste.

Après tout le chantier construit des bateaux depuis près de 85 ans et le président croit qu’il faut voir le verre à moitié plein pour rester en affaires.

D'après le reportage d'Adrien Blanc