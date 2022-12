L’établissement a ainsi donné suite à une importante recommandation de la commissaire Kelly Burke, formulée en mars dernier après avoir trouvé que l’Université Laurentienne avait enfreint la LSF durant son processus de restructuration financière enclenché en février 2021.

Dans son rapport d’enquête sur l’Université Laurentienne  (Nouvelle fenêtre) , Mme Burke avait émis 19 recommandations en tout à l’Université Laurentienne, au ministère des Collèges et Universités ainsi qu’au ministère des Affaires francophones de l’Ontario. Elle avait aussi demandé aux trois entités de lui fournir une mise à jour sur l’application des recommandations aux six mois.

L'Université Laurentienne a enfreint la Loi sur les services en français dans son processus de restructuration, a tranché la commissaire aux services en français de l'Ontario Kelly Burke en mars dernier. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Dans son troisième rapport annuel publié mercredi matin, la commissaire confirme que son bureau a reçu les premières mises à jour.

L’Université [Laurentienne] passera par un processus interne de consultation avant de faire tout changement qui pourrait avoir un impact sur sa désignation [en vertu de la Loi sur les services en français]. Ce processus inclura également les ministères des Collèges et Universités et des Affaires francophones , peut-on y lire.

L’Université Laurentienne est dotée d’une désignation partielle en vertu de la Loi sur les services en français depuis 2014.

En mars dernier, la commissaire aux services en français avait tranché que l’Université Laurentienne avait enfreint ladite loi, car après les coupes de programmes d’avril 2021, il n’y avait aucune voie menant à l’obtention d’une maîtrise en arts et d’une maîtrise en kinésie humaine, deux diplômes pourtant désignés.

Or, en suspendant ces deux grades et en supprimant près de la moitié des programmes en français, l’Université [Laurentienne] n’a pas consulté les deux ministères [le ministère des Collèges et Universités et le ministère des Affaires francophones] pour discuter de l’impact de ses décisions par rapport à ses obligations en vertu de la LSF , écrivait Mme Burke dans son rapport d'enquête.

« Bien qu’il y ait eu des conversations informelles, je ne considère pas qu’il s’agisse de consultations. [...] Je m’attends pourtant à ce que ce processus soit rigoureux et encadré formellement. » — Une citation de Extrait du rapport de la commissaire aux services en français de l’Ontario sur l’Université Laurentienne

La commissaire aux services en français a formulé une série de recommandations à l'Université Laurentienne. Photo : Radio-Canada / Yvon Theriault

Elle soulignait également que dans le cadre de son enquête, un membre de l’administration de l’Université Laurentienne avait affirmé à son bureau qu’il ne savait pas que l’Université avait l’obligation d’informer le ministère des Affaires francophones de l’Ontario de coupes de programmes sous des grades désignés .

Dans son rapport annuel, Mme Burke note aussi des avancées au ministère des Affaires francophones, qui travaille à mettre à jour la politique d’évaluation afin de s’assurer que les évaluations de conformité à la LSF soient faites de manière proactive, comme l’avait recommandé la commissaire en mars.

Le même ministère travaille aussi à la création d’un protocole à mettre en œuvre dans des situations où le gouvernement prendrait connaissance de la non-conformité à la LSF d’un organisme désigné.

Pour sa part, le ministère des Collèges et Universités conçoit une politique interne qui vise à renforcer le rôle de son coordonnateur des services en français.