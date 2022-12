Le projet de piscine du parc Victoria revu en raison de l’explosion des coûts

En raison de l'explosion des coûts de construction, la Ville de Sherbrooke doit revoir les plans et le budget du projet de piscine À-la-Claire-Fontaine, située dans le parc Victoria.

Les coûts de construction de la piscine augmenteront de 1,4 million de dollars et le nombre de bassins passera de deux à un. Les six corridors de nage seront intégrés au bassin.

La piscine avait été budgétée à un certain montant avec un concept signature qui avait été soumis à la population. Le concept a été conservé, mais on a dû en réviser l'ampleur parce que dans le cadre inflationniste actuel, il fallait que l'on revoie ça un peu à la baisse , explique la mairesse Evelyne Beaudin.

Le projet comprend également une entrée plage et un espace pour y installer une glissade. Une aire de jeux d'eau sera également installée à proximité de la piscine.

« Les gens ne verront pas vraiment la différence entre l'ancien et le nouveau concept, ça va répondre à tous les besoins. » — Une citation de Evelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Avec les fermetures des piscines Cœur-Immaculée-de-Marie et À-la-Claire-Fontaine, le secteur Fleurimont se trouvait particulièrement dégarni en points d'eau. Le besoin était donc criant, selon la mairesse, qui prévoit que la piscine soit en fonction à l'été 2024.

On le sait, avec les épisodes de chaleur intense que l'on peut vivre, les gens ont besoin de ces installations-là , ajoute la mairesse, qui précise qu'un partenariat privé sera nécessaire pour financer l'ajout de glissades pour rendre ça plus ludique et agréable pour les enfants .

La population avait été invitée à se prononcer sur le sort du parc dans le cadre d'un sondage en 2021. Environ 80 % des 1650 répondants avaient dit préférer de nouvelles installations à la reconstruction d'une piscine identique à l'ancienne. Le bassin était vétuste et nécessitait d'importants travaux de réfection.