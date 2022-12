Élection Alberta veut faire modifier la loi électorale pour interdire la désinformation

Élections Alberta, le bureau indépendant qui supervise les élections dans la province, recommande des changements à la législation électorale pour résoudre le problème des informations trompeuses et fabriquées divulguées entre autres sur les réseaux sociaux.

Dans son dernier rapport, Élections Alberta indique qu’un faux compte Twitter de son bureau et ses gazouillis ont mis en relief les dangers que posent ces faux comptes et la désinformation sur le déroulement d’une élection, la participation des électeurs et les campagnes électorales .

Le rapport note que, contrairement à la législation fédérale, les lois albertaines ne protègent pas les élections provinciales contre les interférences étrangères et la divulgation de fausses nouvelles.

En conséquence, Élections Alberta recommande des modifications à la loi électorale de l’Alberta, pour interdire les fausses déclarations au sujet du processus électoral et les usurpations d’identité, notamment celles du personnel électoral, des partis politiques et des candidats.

Le bureau propose aussi de prohiber l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur dans le but d'influencer le résultat d’une élection.

Dans une déclaration écrite, un porte-parole d’Élection Canada explique que les problèmes de désinformation durant des élections au Canada et aux États-Unis ont justifié ces recommandations.

En plus des interdictions, Élections Alberta recommande également que le directeur général des élections ait le pouvoir de retirer des publications sur Internet qui ne sont pas conformes aux normes électorales.

Selon Vivek Krishnamurthy, professeur de droit à l'Université d’Ottawa, la majorité des recommandations du rapport ne contreviennent pas au principe de la liberté d’expression. Cependant, permettre au directeur général des élections de retirer des publications pourrait être sujet à une contestation constitutionnelle. Ce serait lui donner le pouvoir de décider seul de la légalité des publications sur Internet, dit-il.

Le rapport a aussi émis des recommandations au sujet de la loi sur l’élection des autorités locales, qui encadre les élections municipales. Une des recommandations propose de clarifier le financement des candidats, les modalités des publicités des tierces parties et définir le montant maximum de l’amende des candidats qui contournent la loi sur la limitation du montant des dons et dépenses.

Avec des informations de Madeleine Cummings