Chaleureuses retrouvailles pour des familles ukrainiennes à Terre-Neuve

L’Ukrainien Serhii Kuper habite dans la province depuis le mois de juin. Il faisait partie du deuxième groupe d’Ukrainien qui, fuyant la guerre dans leur pays, est arrivé à bord d’un vol nolisé par le gouvernement Terre-Neuve-et-Labrador.

Serhii Kuper était de retour à l’aéroport mardi soir pour accueillir sa tante et sa grand-mère. Je suis très excité parce que je les attendais durant tout ce temps , a-t-il souligné.

Serhii Kuper, un Ukrainien qui est arrivé à Terre-Neuve-et-Labrador en juin 2022, aide d'autres Ukrainiens à s'établir dans la province. Photo : Radio-Canada / Darrell Roberts

Les deux femmes sont arrivées à bord du quatrième vol nolisé par le gouvernement provincial et qui transportait en tout 187 Ukrainiens.

Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli jusqu’à présent 1500 Ukrainiens, dont environ 700 qui sont arrivés à bord de ces vols nolisés, selon le ministère de l’Immigration.

Serhii Kuper explique que sa famille lui manquait et qu’il s’inquiétait particulièrement pour sa grand-mère. C’était une période très stressante , dit-il. Il les a convaincues de le rejoindre dans cette province où il se sent chez lui.

« Peu importe le temps froid, l’important, c’est la chaleur dans le coeur des gens qui vivent ici. » — Une citation de Serhii Kuper

M. Kuper était aussi présent à l’aéroport dans le cadre de son emploi chez l’Association pour les nouveaux Canadiens, un organisme qui aide notamment des Ukrainiens à s’établir dans la province. Mardi soir, il a conduit certains nouveaux arrivants à leur hébergement temporaire.

Le gouvernement indique que les Ukrainiens occupent des logements temporaires, par exemple à l’hôtel, en attendant d’en trouver un permanent.

Pour vivre en paix et en sécurité

L’Ukrainienne Anastasiia Revina était aussi présente. Elle a embrassé sa mère et sa grand-mère à leur arrivée. C’était la première qu’elle les voyait depuis neuf mois. C’était très difficile , a-t-elle dit.

Ira Fediv, qui est arrivée en compagnie de son mari et de leurs deux enfants, aspire à vivre en paix. Nous avons décidé de venir dans ce pays où nous pouvons être ensemble et en sécurité , a-t-elle déclaré.

Mme Fediv travaillait comme interprète en Ukraine où elle avait fait connaissance d’un couple de L'Anse au Loup, à Terre-Neuve-et-Labrador, Eric et Margie Fowler. Toutes ces personnes se sont réunies mardi soir.

Nous sommes heureux qu’ils soient sains et saufs , a affirmé Eric, la voix nouée par l’émotion.

Une nouvelle aventure

Deux familles ont pris la route de Happy Valley-Goose Bay pour rejoindre des proches qui sont déjà établis dans cette ville. Le député de Lake Melville, Perry Trimper, a indiqué qu’il allait y avoir de grandes réunions mercredi.

Une autre Ukrainienne arrivée mardi soir, Sofiia Galasym, 34 ans, a dit être heureuse, mais fatiguée après un voyage qui aura duré trois jours.

C’est comme une aventure. Les gens qui arrivent à un nouvel endroit ont probablement tous une impression d’aventure dans leur coeur , a affirmé Mme Galasym.

L’Ukrainienne Sofiia Galasym, qui est arrivée à Terre-Neuve-et-Labrador le 6 décembre 2022, est heureuse de vivre une nouvelle aventure, mais elle n’oublie pas ses proches qui sont toujours en Ukraine. Photo : Radio-Canada / Darrell Roberts

Sofiia Galasym a ajouté que sa famille lui manquera et qu’elle pense toujours à ceux et celles qui demeurent en Ukraine. C’est effrayant et il est difficile de partir.