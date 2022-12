Une Franco-Ontarienne se fait dire de parler anglais à l’hôpital

La patiente mourante est décédée quelques semaines après son admission à l'hôpital, ajoute la Commissaire Kelly Burke.

L'hôpital en question était pourtant un établissement désigné en vertu de la Loi provinciale sur les services en français et aurait donc dû offrir des soins bilingues.

Le bureau de Mme Burke n'a pas voulu préciser le nom de l'établissement, citant la « confidentialité » entourant les plaintes reçues.

La Commissaire raconte dans son rapport que les proches de la Franco-Ontarienne n'ont pas été en mesure « à plusieurs reprises » d'avoir des services en français lors de leurs visites à l'hôpital.

« [Les proches] ont également remarqué que leur mère recevait très peu de services en français et ont même retrouvé une note qui demandait à leur mère : " Please speak in English ". »