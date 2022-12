La Caisse de dépôt investit 150 M$ dans Pomerleau, qui prend de l’expansion

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit 150 millions de dollars supplémentaires dans l’entreprise de construction Pomerleau, au moment où l’entreprise « accélère sa croissance au Canada » et étend ses activités jusqu’en Colombie-Britannique.

L’investissement de la CDPQ a notamment joué un rôle significatif dans l’acquisition récente par Pomerleau de ITC Construction Group, un chef de file de la construction résidentielle basé à Vancouver , peut-on lire dans un communiqué publié mercredi matin par le bas de laine des Québécois.

Il s’agit de la plus importante acquisition de l’histoire de l’entreprise , déjà présente au Québec, en Ontario et dans les Maritimes depuis une vingtaine d’années.

Toujours selon le communiqué, Pomerleau entend offrir des logements plus verts, plus intelligents et moins coûteux aux Canadiens pour répondre à la pénurie de logements.

Avec 200 projets résidentiels d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars à son actif en Colombie-Britannique et en Alberta, et 18 grands projets résidentiels en cours, ITC est le partenaire idéal pour permettre à Pomerleau de réaliser ses ambitions.

La crise du logement sévit effectivement d’un bout à l’autre du pays, limitant particulièrement le nombre de logements abordables disponibles. Pendant que des gens à Moncton doivent se résigner à vivre au motel, des étudiants de Vancouver campent à temps plein dans leur fourgonnette ou même dans une tente pour pouvoir poursuivre leurs études.