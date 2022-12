Une majorité d’élus à Toronto s’opposent aux nouveaux pouvoirs du maire

Ces élus demandent au gouvernement d'abandonner son projet de loi 39, qui devrait être adopté cette semaine.

En septembre, la province avait accordé un droit de veto aux maires de Toronto et d'Ottawa dans le but, disait le gouvernement, d'accélérer la construction domiciliaire afin de faire face à la pénurie de logements.

Selon le projet de loi 39, le maire John Tory à Toronto bénéficierait de pouvoirs supplémentaires. Il pourrait faire adopter des règlements municipaux avec l'appui de seulement 8 des 25 conseillers, s'il s'agit d'un projet touchant trois priorités provinciales (logement, transport en commun et infrastructures).

En Ontario, il n'y a pas de partis en politique municipale. Le maire n'a qu'une voix et doit donc obtenir l'appui d'une majorité de conseillers normalement pour qu'une motion soit adoptée.

Les 15 conseillers torontois signataires de la lettre à la province se plaignent du fait qu'il n'y a pas eu de consultations publiques sur les pouvoirs accrus du maire Tory.

Selon ces conseillers (Amber Morley, Gord Perks, Anthony Perruzza, Mike Colle, Alejandra Bravo, Ausma Malik, Dianne Saxe, Josh Matlow, Chris Moise, Paula Fletcher, Jaye Robinson, Shelley Carroll, Lily Cheng, Michael Thompson et Jamaal Myers), tout changement à la gouvernance municipale est du ressort du conseil et des résidents.

Ils craignent que les nouveaux pouvoirs du maire aient un impact en matière d'imputabilité.

Le maire John Tory n'a pas signé la lettre ouverte. Au contraire, c'est lui qui avait demandé des pouvoirs accrus au gouvernement Ford.

Il affirme qu'il « respecte » le fait que des conseillers expriment ainsi leur désaccord publiquement.

Le maire assure que son approche en matière de gouvernance « ne changera pas » malgré ses nouveaux pouvoirs.

« Nous devons travailler ensemble en tant que conseil municipal pour bâtir plus de logements et de transport en commun, en plus de s'attaquer aux défis financiers de la ville. »