La Banque du Canada porte son taux directeur à 4,25 %

L’inflation reste élevée et généralisée à l’échelle du globe. La croissance économique mondiale ralentit, bien qu’elle se montre plus résiliente qu’anticipé , peut-on lire dans le communiqué de la Banque du Canada.

La banque centrale a commencé a augmenter son taux directeur en mars 2022, après environ deux ans sans le modifier. Son objectif : ramener l’inflation dans une fourchette de 1 à 3 % annuellement.

Après avoir atteint un sommet à 8,1 % sur une base annuelle en juin, l’inflation a progressivement reculé au cours des derniers mois et a pointé à 6,9 % en octobre, soit le même niveau que celui mesuré en septembre.

Et la banque centrale semble croire que son initiative est sur la bonne voie. Même si les exportations de produits de base ont été vigoureuses, plus de signes montrent que le resserrement de la politique monétaire freine la demande intérieure : la consommation s’est modérée au troisième trimestre, et l’activité sur le marché du logement ralentit encore , écrit-elle.

Si l’inflation s’est maintenue à 6,9 % en octobre et que les mesures de l’inflation fondamentale restent autour de 5 % , leurs taux de variation sur trois mois ont toutefois baissé, signe précoce que les pressions sur les prix pourraient être en train de s’alléger .

La banque centrale avait d'ailleurs surpris plusieurs prévisionnistes en annonçant une hausse de 50 points de base de son taux directeur en octobre, plutôt que les 75 points de base attendus, pour porter ce taux à 3,75 %.

Beaucoup de gens s’attendaient à une hausse de 0,75 % et la Banque a augmenté de 0,50 %, avait indiqué l’économiste Daniel Denis en octobre. Je pense que la Banque commence à être sensible à l’impact de sa politique.

La banque centrale appelle toutefois à la prudence et estime que l’inflation est encore trop forte et les attentes d’inflation à court terme demeurent élevées.

Elle reste elle-même précautionneuse et ne promet pas de cesser la hausse de son taux directeur prochainement : À l’avenir, le Conseil de direction évaluera s’il est nécessaire de relever encore le taux directeur pour ramener l’offre et la demande en équilibre et l’inflation à la cible. Il continue d’analyser l’efficacité du resserrement de la politique monétaire pour ralentir la demande, la résolution des problèmes d’approvisionnement et la réaction de l’inflation et des attentes d’inflation.

Vers une récession mondiale?

La Banque du Canada estime que la croissance va essentiellement stagner jusqu’à la fin de l’année et durant la première moitié de 2023 .

Dans une analyse publiée à la mi-novembre, Desjardins avançait qu’une récession mondiale semblait de plus en plus probable en 2023.

Par exemple, l’institution estimait que le rebond de l’économie américaine au troisième trimestre allait être rapidement menacé par les effets des hausses des taux d’intérêt. De plus, la forte poussée inflationniste en Europe, nourrie par la hausse des coûts de l’énergie, devra être contrecarrée par d’importantes hausses des taux d’intérêt, ajoutait la coopérative.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?