Malgré des ratés, le nouveau système d’inscription aux loisirs d’Ottawa s’améliore

Mis à l’épreuve pour la première fois lundi soir, le nouveau système d'inscription en ligne aux programmes de loisirs a montré une amélioration par rapport à l'ancien système, selon des résidents d'Ottawa et des conseillers municipaux. Certains ratés ont toutefois été notés comme l’imposition d'un supplément par erreur, des problèmes de carte de crédit et des défis qui accompagnent tout nouveau système.

L’ancien système avait fait l'objet de plaintes pendant de nombreuses années. La nouvelle mouture du site visait à offrir une plus grande capacité à un plus grand nombre de personnes pour effectuer des transactions en même temps et permettre aux gens de faire la queue pour accéder au système.

Des résidents interrogés par CBC ont signalé un problème récurrent lors de l'inscription aux activités aquatiques, lundi : l'incapacité d'inscrire plusieurs enfants avant que les programmes ne soient complets.

C'est extrêmement frustrant , a déclaré Samantha Sharkey, mère de trois enfants dans le quartier Barrhaven. Quand ils disent qu'ils ont amélioré le système, ils nous présentent de nouveaux problèmes.

Samantha Sharkey dit qu'elle n'a pu inscrire qu'un seul de ses trois fils à des cours de natation. Photo : Gracieuseté de Samantha Sharkey

Elle a également exprimé sa frustration d'avoir à naviguer parmi les milliers de programmes disponibles sans guide de programmes.

En tant que mère de trois enfants, je n'ai pas le temps de passer trois heures à chercher des activités , a expliqué Mme Sharkey.

Amélioration majeure

Le conseiller municipal d'Orléans-Est-Cumberland, Matthew Luloff, a déclaré que lundi, le site Web a vécu des problèmes qui ont empêché certaines personnes de s'inscrire, y compris une panne nationale pour l'un des processeurs de paiement qui a interrompu les tentatives de paiement par carte de crédit.

Le conseiller Wilson Lo, qui représente Barrhaven Est, a souligné que certains de ses résidents s'étaient vu facturer une surtaxe pour non-résidents , alors qu'ils vivaient dans les limites de la ville.

M. Luloff a expliqué que les personnes concernées recevront automatiquement un remboursement et que la Ville s'efforce de résoudre le problème.

Avec tout nouveau système, vous allez rencontrer des problèmes comme celui-ci , a-t-il dit. De nombreuses personnes étaient déjà inscrites dans les trois minutes suivant leur connexion, à 21 h. Il s'agit d'une amélioration majeure par rapport au système que nous avions.

La Ville n'a pas répondu à la demande de commentaire de CBC .

Les résidents pourront à nouveau tester le nouveau système lors d’une autre ouverture des inscriptions aux programmes de la Ville, mercredi, à 21 h.