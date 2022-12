Si le projet Chez soi s’était poursuivi, aurait-on pu éviter la crise de l'itinérance?

Les autorités comptent installer des chapiteaux chauffés pour les sans-abris en attendant d’ouvrir un centre de réchauffement d’urgence en janvier dans un bâtiment communautaire. Mais comment la société peut-elle améliorer la situation des sans-abris à long terme?

Le projet pilote At Home/Chez soi lancé en 2009 proposait un appartement, une subvention au loyer et des services de suivi à des personnes sans abri à Moncton, Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver. Les gouvernements ont toutefois cessé de financer le projet deux ans plus tard.

Jimmy Bourque était l'un des principaux chercheurs du projet pilote At Home/Chez soi lancé en 2009. Photo : Radio-Canada

Jimmy Bourque, l’un des principaux chercheurs du projet, estime que ce modèle est efficace pour améliorer le sort des sans-abris.

Il y a plusieurs études, dont Chez soi, qui ont démontré que oui, en termes du logement, d’être dans un logement de façon continue, en termes de santé mentale, réduction des suicides, en termes de plusieurs variables qu’on avait étudiées, c’est incontestable que ça fonctionne , affirme Jimmy Bourque durant une entrevue accordée mardi au Téléjournal Acadie.

Des économies possibles

Une étude menée par la Commission de la Santé mentale du Canada a conclu en 2016 que cette approche a mis fin à l’itinérance de façon durable chez des personnes souffrant de problèmes de santé mentale. À Moncton, une centaine de sans-abris ont participé à Chez soi. Deux ans après la fin du projet, 80 % d’entre eux habitaient toujours dans un logement.

Ce modèle permet aussi aux gouvernements de faire des économies, car il réduit l’achalandage dans les refuges, dans les services d'urgence des hôpitaux et dans les prisons, indique Jimmy Bourque.

Il juge que les gouvernements ont raté une occasion quand ils ont cessé de financer Chez soi.

Absolument! Puis lorsqu’on a présenté nos résultats au gouvernement du Nouveau-Brunswick à l’époque, ce qu’on s’est fait répondre, c’est : "Oui, votre projet marche peut-être, mais on n’économise pas d’argent avec ça." Ça laisse entendre qu’on sert les gens [seulement] si c’est payant , dit-il.

Lorsque le gouvernement se délaisse de sa responsabilité des services aux sans-abris, la responsabilité retombe sur des ONG qui, souvent, sont sous-financées par le même gouvernement et qui ne suffisent plus à la tâche. C’est ce qu’on voit un peu partout , indique M. Bourque.

Le chercheur ajoute que les personnes à faible revenu ont de plus en plus de difficultés à se loger dans le contexte de l’inflation et de la hausse des loyers. L’équation pour se retrouver dans la rue, c’est la pauvreté et le manque de ressource, et si on a des problèmes de santé mentale en plus, ça devient excessivement difficile , conclut Jimmy Bourque.

Avec les renseignements du Téléjournal Acadie