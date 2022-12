Un important projet de réaménagement prévu sur la rue Galt Est

Un projet de réaménagement important de la rue Galt Est, entre la rue Bowen Sud et le boulevard la Lavigerie, a été présenté en comité plénier public mardi soir à Sherbrooke.

Le projet doit surtout permettre de reconstruire des infrastructures souterraines vieillissantes.

La Ville en profitera cependant pour ajouter des pistes cyclables unidirectionnelles séparées de la chaussée par une bande légèrement surélevée. Ces voies cyclables permettront de relier ce tronçon occupé de Sherbrooke à la Route verte et à la passerelle cyclable du pont Joffre, sans réduire le nombre de voies offertes aux automobilistes.

Certains stationnements en bordure de rue entre le boulevard Lavigerie et la 7e Avenue Sud doivent aussi être éliminés, pour être transformés en espaces de verdissement .

Les virages à gauche dans certaines rues résidentielles environnantes, dont les rues Murray et Patricia, seront par ailleurs interdits. Cette mesure vise à limiter la circulation dans ces rues secondaires et à sécuriser les cyclistes. Les rues Murray et Patricia pourraient d'ailleurs éventuellement être transformées en voies à sens unique, dans lesquelles il serait impossible d’entrer à partir de la rue Galt Est.

Une soirée informative a déjà été organisée en octobre pour les résidents du quartier. D'autres rencontres personnalisées avec le public sont prévues au printemps 2023. Les travaux pourraient commencer dès l'été 2023.

Une subvention de 6 M$, qui arrive à échéance en 2023, permettra de couvrir la totalité des coûts des travaux, a précisé le directeur du Service de la planification et de la gestion du territoire de la Ville de Sherbrooke, Yves Tremblay.