Trois-Rivières s’attaque à la pollution sonore et adhère à L’engagement de Montréal

Le président du comité sur la sécurité publique et conseiller municipal, Jonathan Bradley, soutient que le règlement vise les nuisances qui font l’objet des plaintes les plus fréquemment reçues par le service de police et la Ville.

S’il est adopté lors de la prochaine séance du conseil, le règlement interdira aux conducteurs automobiles et aux motocyclistes de faire vrombir leur moteur en faisant des allers-retours dans un même secteur, sans quoi ils s’exposeront à une amende de 150 $ qui doublera en cas de récidive.

Le règlement propose également d’imposer aux conducteurs qui produisent volontairement des bruits excessifs une amende de 300 $, pouvant elle aussi être doublée à la deuxième infraction.

Les policiers pourraient faire remorquer à la fourrière les véhicules dont le système d’échappement a été modifié pour faire plus de bruit. Les motocyclettes et les cyclomoteurs ne pourront pas circuler dans le tunnel de la rue du Fleuve ni sur une portion de la rue Radisson entre 22 h et 6 h. Les travaux de construction émettant des bruits seraient prohibés entre 22 h et 6 h.

Des conseillers souhaitent aller plus loin dans ce dossier en se penchant sur les entreprises bruyantes installées à proximité de résidences. François Belisle notamment, relève que des industries peuvent polluer de façon olfactive, au niveau de l’eau, de l’air mais elles peuvent aussi polluer au niveau du son . Il prend pour exemple une entreprise de son secteur qui pourrit la vie de plusieurs citoyens. Va falloir se donner les moyens un moment donné, je pense que ça va passer au niveau de la réglementation, de l’aménagement et dans le futur prévoir des zones tampons . Il dit qu’il espère de passer à une deuxième étape.

De la pollution sonore à la protection des espèces

Le conseil municipal de Trois-Rivières a adhéré à l’Engagement de Montréal. Il s’agit d’une série de 15 actions visant à protéger la biodiversité et les écosystèmes.

Ces engagements comprennent la conservation des milieux naturels, l’élimination des déchets plastiques et la diminution de l’usage des pesticides d’au moins 66 %.

Plusieurs élus ont tenu à dire qu’ils espèrent que des actions concrètes suivront cet engagement.

Dany Carpentier mentionne je souhaite vraiment que ce soit pris avec sérieux et pour moi ce qui est sérieux à l’appareil Ville, c’est le budget. Je crois que pour le budget 2024, on doit vraiment s’enligner pour respecter cet engagement .

Pierre Montreuil se demande si la Ville est prête à soutenir financièrement des initiatives environnementales. Est-ce qu’on va mettre encore de l'argent dans notre bras économique, dans notre levier culturel, dans notre levier touristique. À quand un levier de développement durable aussi bien garni que ce que je viens de nommer?

J’espère que cet engagement-là n’est pas un vœu pieux dit François Belisle, il faut passer aux actes, ça va faire mal, mais il le faut . Il faut virer notre schéma de pensée , fait valoir Pierre-Luc Fortin qui dit qu’on peut même aller plus loin. On a toujours mis l’économie en premier et on paye pour aujourd’hui .

Moi ce qui me touche énormément, c’est la destruction des milieux humides , dit Luc Tremblay. On sait qu’il y a un dossier qui s’en vient là-dessus à l’hôtel de ville très bientôt. J'espère que les bottines vont suivre les babines.

De nombreux citoyens présents lors du conseil se sont réjouis de cet engagement. L’un d’entre eux a suggéré d’élaborer un système de reddition de comptes afin d’informer les citoyens de l'avancement des dossiers. Une suggestion fort bien accueillie par le conseil. D'ailleurs la conseillère Geneviève Auclair a mentionné que c’était dans la mire du comité de l’environnement.