Une lueur d’espoir pour le dossier du conflit de travail du Maxi de Lac-Mégantic? 

L’entente a été conclue lundi soir, dans le cadre de la deuxième rencontre entre l’employeur et une conciliatrice depuis le 22 juillet, indique le coordonnateur régional pour la Centrale des syndicats démocratiques, Bernard Cournoyer.

On s’est parlé, on s’est rapproché, et finalement, on en est venu à une entente qui va être présentée à nos membres , souligne-t-il.

Il mentionne que des avancées ont été proposées par l’employeur, sans vouloir donner plus de détails avant l’assemblée devant les membres.

« Si c’est accepté [mercredi soir], ça met fin automatiquement à la grève. Il y a un protocole de retour au travail qui a été négocié. [...] D’ici la semaine prochaine, le magasin devrait repartir, selon l’employeur. » — Une citation de Bernard Cournoyer, coordonnateur régional pour la Centrale des syndicats démocratiques

Il rappelle que le conflit était directement relié au salaire. Il y avait une prime au niveau de régimes de retraite que l’employeur retirait. Ça représentait 0,80 $. Il y avait aussi le salaire au top de l’échelle, qu’ils disent. Le salaire en bas de l’échelle était trop bas, aussi.

La fermeture du Maxi, un commerce d'alimentation abordable, a touché la population méganticoise dans les dernières semaines.