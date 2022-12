L’écrivain Charles Sagalane nommé artiste de l’année au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Le poète jeannois Charles Sagalane a été nommé artiste de l’année au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 2022 par le Conseil des arts et des lettres du Québec.

L’annonce a été faite par communiqué mardi soir. Il a reçu son prix, accompagné d’une bourse de 10 000 $, lors d’un événement organisé par Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean à L’Orée des Champs, à Saint-Nazaire.

Il succède à l'artiste visuelle Cindy Dumais.

En 2022, il a publié Journal d'un bibliothécaire de survie. Ce bouquin a remporté le prix Récit 2022 du Salon du livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis 2006, l’écrivain né en 1968 a publié sept ouvrages aux éditions La Peuplade, une maison d’édition basée à Chicoutimi.

Cet écrivain contribue énormément à sa discipline. Sa démarche démontre toute sa volonté à apporter des changements positifs et structurants dans sa région et à rendre la littérature plus accessible. Son engagement envers le Saguenay-Lac-Saint-Jean est indéfectible , a fait savoir le CALQ .

Il mène actuellement une résidence d'écrivain au Cégep de Jonquière et s'implique à KM3 (Kilomètres cubes), le projet forestier du Centre Bang. Il collabore également avec l'artiste multidisciplinaire Amélie Courtois, originaire de Mashteuiatsh.