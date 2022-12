Harry & Meghan, la série documentaire qui rouvre les plaies

Documentaire ou déclaration de guerre? La monarchie britannique attend avec appréhension et une pointe de lassitude la sortie de la série consacrée à Harry et Meghan, dont les premiers extraits ont déjà relancé les tensions entre le couple de Sussex et le reste de la famille royale britannique.

Personne ne connaît toute l'histoire. Nous connaissons toute l'histoire , lance Harry dans un extrait publié lundi par Netflix, annonçant la sortie le 8 décembre des trois premiers épisodes de la série sobrement intitulée Harry & Meghan. Les trois autres sortiront le 15 décembre.

Critiques contre la presse, accusations de racisme, dénonciation de la souffrance générée par la firme : trois mois jour pour jour après le décès d'Élisabeth II, la série à gros budget rouvre les plaies de la discorde avec la famille royale, qu'Harry et Meghan ont quittée en 2020.

Le mariage en 2018 entre le fils cadet du roi Charles III et l'actrice américaine avait pourtant été vécu comme un vent de fraîcheur pour une monarchie vieillissante. Et puis tout a changé , décrit le couple dans la bande-annonce.

Harry souligne la hiérarchie dans la famille ; une avocate proche du couple, Jenny Afia, dénonce quant à elle une guerre contre Meghan, pour répondre aux agendas d'autres personnes .

Il s'agit de haine, il s'agit de race , insiste un ami.

L'accident mortel de Diana évoqué

Harry, 38 ans, dénonce des fuites et des histoires sorties dans la presse, et déplore la douleur et la souffrance des femmes qui se marient au sein de l'institution tandis que défilent des images de sa mère Diana, tuée dans un accident de voiture en 1997 alors qu'elle était poursuivie par des paparazzis.

J'étais terrorisé, je ne voulais pas que l'histoire se répète , ajoute-t-il.

Selon des sources au palais de Buckingham citées ce week-end par le tabloïd The Daily Mail, Charles et la reine consort Camilla sont un peu lassés par ces attaques incessantes.

Les révélations du documentaire pourraient être pires que ce à quoi s'attendent les royaux , a indiqué au journal The Mirror une source chez Netflix. Ça va être explosif.

Désunion avec William et Kate

Désormais installés en Californie, Harry et Meghan avaient déjà donné l'année dernière une interview-choc à la télévision américaine, accusant de racisme un membre de la famille royale qui se serait interrogé sur la couleur de peau de leur fils Archie. La famille royale n'est absolument pas raciste , avait dû se défendre le prince William, désormais héritier de la Couronne.

Depuis, la rupture est consommée entre les deux frères et leurs épouses. Ceux un temps surnommés les quatre fantastiques ont bien fait un effort après la mort d'Élisabeth II : ils se sont recueillis ensemble en public à Windsor, mais sans s'adresser la parole.

L'espoir même fragile d'une réconciliation a été brisé par la première bande-annonce de la série diffusée la semaine dernière, en pleine visite aux États-Unis de William et Kate, voyage aussi terni par une polémique raciste à Buckingham.

Dans cet extrait très soigné, des photos en noir et blanc d'Harry et Meghan se succèdent sur une musique dramatique. Un cliché montre William et Kate avec des visages particulièrement hostiles, juste après une image de Meghan visiblement en pleurs.

Les tabloïds britanniques crient au sabotage, tout en présentant William et Kate comme le couple parfait, alors que Harry et Meghan sont comparés aux Kardashian qui capitalisent sur le grand déballage de leur vie personnelle.

Le diffuseur public BBC a de son côté publié mardi un article recensant plusieurs inexactitudes dans les images promotionnelles de Harry & Meghan. Le média a notamment identifié une photo issue de l'avant-première d'un film Harry Potter, qui est présentée dans la série comme une preuve de l'intrusion des paparazzi dans la vie du couple.

Mal-aimés au Royaume-Uni

Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, Harry et Meghan ont signé des contrats lucratifs – estimés à plus de 100 millions de dollars américains – avec Netflix et Spotify. Harry doit également sortir en janvier ses mémoires.

Dénonçant l'apitoiement obsessionnel du couple et leur mépris manifeste pour la famille royale, le journal The Sun estime qu'ils devraient être privés de tous leurs titres honorifiques.

Ils sont au Royaume-Uni les membres de la famille royale les moins populaires après le prince Andrew, tandis que William et Kate recueillent respectivement 81 % et 75 % d'opinions favorables, selon un récent sondage YouGov.