Les masques réutilisables de Frëtt Design approuvés par Santé Canada

Ce sont les masques conçus avec la technologie multicouche ëncore qui ont été approuvés par Santé Canada. Cette innovation, brevetée et normée à l’international, est une première mondiale en matière de développement durable pour pallier la pollution causée par les masques à usage unique.

En février dernier, l’entreprise gaspésienne avait, après plusieurs mois de tergiversations administratives, obtenu l’approbation de la CNESST pour l’utilisation de ces masques dans les milieux de travail.

Cette approbation fédérale démontre que notre technologie textile éprouvée et approuvée par les autorités médicales crée des ouvertures pour verdir le système de santé, qui est responsable d’une grande part de la pollution de plastique parce que presque tout est à usage unique , explique la propriétaire de Frëtt Design, Michelle Secours.

« Personne ne devrait avoir à choisir entre se protéger et protéger la planète. Surtout pas des gens dévoués à la santé des autres comme les travailleurs de la santé. » — Une citation de Michelle Secours, propriétaire de Frëtt Design

Michelle Secours a débuté la confection de masque au début de la pandémie de COVID-19 en 2020 pour tenter de réduire l'utilisation de masques à usage unique (archives). Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une question de volonté

Comme d’autres habitudes de vie, l’implantation de cette innovation dans le milieu de la santé doit se faire par une implication et une volonté sociale et individuelle, mais également gouvernementale selon Mme Secours.

Ce n’est pas infaisable de commencer rapidement dans des périmètres plus petits, comme des cliniques par exemple, mais dans de grandes institutions où le besoin et la quantité d’équipement nécessaire sont plus importants, il faut être capable de fournir la cadence au niveau de la production et pour ça, on a besoin de nos gouvernements pour mettre en place des programmes financiers , précise Michelle Secours.

« Maintenant qu’on est approuvé, le précédent, il vient d’être créé là. Après ça, le but c’est de l’implanter durablement dans le système médical. » — Une citation de Michelle Secours, propriétaire de Frëtt Design

Selon Mme Secours, plusieurs regroupements ou entreprises du domaine médical souhaiteraient déjà faire la transition vers les masques réutilisables.

Frëtt Design indique que la technologie multicouche pourrait être utilisée pour d’autres équipements médicaux, notamment pour des jaquettes, des combinaisons ou tout autre équipement de protection individuelle.