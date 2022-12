Avertissement de froid extrême dans le centre et le sud du Manitoba

Le sud et le centre du Manitoba sont sous le coup d'un avertissement de froid extrême d'Environnement Canada.

Une crête de haute pression qui se déplace sur le sud des Prairies donne un ciel dégagé et faisant affluer de l'air froid de l'Arctique , indique l'agence météorologique fédérale.

La plupart des régions du centre et du sud de la province, y compris la ville de Winnipeg, devraient connaître un refroidissement éolien de l'ordre de -40 à -45.

Les conditions s'amélioreront mercredi après-midi, lorsque de l'air relativement plus chaud commencera à se déplacer vers le sud des Prairies, souligne Environnement Canada.

Le froid extrême entraîne un risque élevé d'engelures et d'hypothermie, met en garde Santé Manitoba. Les jeunes, les personnes âgées, les personnes atteintes de maladies chroniques, celles qui font de l'exercice ou travaillent à l'extérieur et les sans-abri sont encore plus à risque.

Environnement Canada recommande de faire attention aux symptômes liés au froid, notamment aux douleurs thoraciques, à l'essoufflement, à l'engourdissement et à la décoloration des doigts et des orteils.

Pour faire face à cette vague de froid, le refuge d'urgence qui aide les gens vulnérables à se réchauffer, Just a Warm Sleep, situé dans le quartier Osborne Village à Winnipeg prolonge ses heures d'ouverture.

Habituellement, les portes ouvrent de 20 à 22 heures pour l'inscription des gens pour la nuit.

Le centre compte 30 lits pour permettre aux personnes vivant de l'itinérance de passer la nuit au chaud.

Avec des informations de Darren Bernhardt