COP15 : la quête d’un nouvel accord sur la biodiversité

Le projet porte le nom de Cadre mondial de la biodiversité pour l'après-2020.

Le plan comporte 22 objectifs, dont l'arrêt de la propagation des espèces envahissantes et la réduction de l'utilisation des pesticides et des plastiques.

La portée de ces différents aspects du plan, cela dit, est loin de faire l'unanimité. En ce moment, seule une toute petite partie d'entre eux a été acceptée par l'ensemble des pays ayant signé la Convention sur la diversité biologique de l'ONU.

Or, il est primordial que les parties arrivent à s'entendre, a fait valoir mardi la secrétaire générale du Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, la Tanzanienne Elizabeth Maruma Mrema.

Nous avons besoin de compromis sur tous les objectifs. Car, si toutes les cibles ne sont pas atteintes, nous ne pourrons pas freiner la perte de la biodiversité d'ici à 2030. Il faut éviter de choisir un seul objectif. Ils sont tous importants, ils sont tous interconnectés , a-t-elle déclaré.

Les scientifiques indiquent que la préservation de 30 % des terres et des océans restants du globe est essentielle pour freiner les menaces croissantes d'extinction et atteindre les objectifs internationaux de réduction des gaz à effet de serre.

Selon les experts, la biodiversité et le changement climatique sont étroitement liés.

La Convention sur la diversité biologique de l'ONU a 30 ans. Elle a été adoptée en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro, au Brésil.

La conférence des parties, elle, se tient tous les deux ans. Cette année, elle suit la Conférence de Charm el-Cheikh sur les changements climatiques, dite COP27, qui a pris fin le mois dernier sur un bilan contrasté.

Il existe aussi une Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification. La plus récente conférence de parties a eu lieu en mai 2022 à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

L'UE s'entend pour lutter contre la déforestation

En marge de la COP15, le Parlement européen et les États membres de l'Union européenne (UE) ont trouvé un accord, mardi, visant à interdire la commercialisation sur le marché européen d'une série de produits de base liés à la déforestation dans le monde.

Le cacao, le café, le soja, mais aussi l'huile de palme, le bois, la viande bovine et le caoutchouc sont concernés, ainsi que plusieurs matières associées (cuir, ameublement, papier imprimé, charbon de bois...).

La France a salué un texte novateur et réclamé une mise en œuvre le plus rapidement possible grâce à l'ouverture d'un dialogue avec les pays producteurs et consommateurs dans le monde.

Le Canada, qui a conclu en 2016 une entente de libre-échange avec l'Europe, s'oppose à l'application de cette nouvelle réglementation, qui entraînerait des frais supplémentaires et des exigences de traçabilité pénibles pour les entreprises canadiennes, selon un document diplomatique obtenu par La Presse.