Le mystère perdure sur le nouveau Conseil des ministres de la Colombie-Britannique

Le nouveau premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a affirmé vouloir s’inscrire dans la continuité de son prédécesseur, John Horgan.

L’homme de 46 ans multiplie toutefois les réformes et souhaite également rajeunir l’image du gouvernement, dont près du tiers des ministres occupent le même poste depuis l’arrivée du Nouveau Parti démocratique ( NPD) au pouvoir, en 2017.

La composition du nouveau Conseil des ministres, qui sera assermenté à 10 h mercredi, relève donc du mystère pour plusieurs.

On s’attend à un mélange de continuité et certains changements pour montrer un gouvernement plus jeune et qui reflète davantage la province , croit Stewart Prest, professeur de science politique à l’Université Quest. Ça nous donnera une bonne idée du type de gouvernement que David Eby mettra en place.

Plusieurs postes vacants

À l’heure actuelle, le cabinet compte 21 ministres, 3 ministres d'État sans portfolio et 14 secrétaires parlementaires.

David Eby a déjà annoncé que le remaniement ministériel ouvrirait la porte à un ministre dédié à 100 % au Logement, une première en près de 50 ans.

Des ministres comme Lisa Beare (Tourisme, Arts, Culture et Sport et Services aux Citoyens), et Murray Rankin (Procureur général, Relations avec les Autochtones et Réconciliation et Logement) devraient ainsi voir leurs responsabilités allégées.

En revanche, plusieurs ministres de longue date devraient rester en poste, comme le ministre de la Sécurité publique Mike Farnworth et le ministre de la Santé Adrian Dix, croient des observateurs.

L'avenir de la ministre des Finances de la Colombie-Britannique, Selina Robinson, est incertain. La ministre a annoncé, à la fin novembre, un surplus anticipé de près de six milliards de dollars. Photo : Radio-Canada / Mike McArthur

La question des finances

La ministre des Finances Selina Robinson changera-t-elle de portfolio? Sur cette question, les avis diffèrent.

Pour Stewart Prest, il est probable que la ministre soit transférée. Elle a bien fait [son travail] dans ce rôle, mais n'est pas une alliée proche de David Eby.

Selon le politologue, le premier ministre David Eby pourrait ainsi vouloir récompenser le ministre de l'Emploi, de la Relance économique et de l'Innovation Ravi Khalon, qui l'a appuyé durant la course au leadership.

Mais à deux mois du budget provincial, le politologue Hamish Telford, de l’Université de la Vallée du Fraser, en doute. Le processus d’élaboration du budget est pratiquement terminé. Voulez-vous changer de ministre des Finances à ce moment-ci?

De nouveaux visages attendus

S’il veut changer l’image du gouvernement, David Eby devra amener de nouveaux visages reflétant le changement de génération.

La ministre d’État à l'Infrastructure Bowinn Ma, députée de North Vancouver-Lonsdale, qui s’est exprimée à plusieurs reprises sur l’importance de faire face à la crise climatique, est ainsi pressentie pour un portfolio à caractère environnemental.

Déjà en 2020, Bowinn Ma était pressentie pour obtenir un portfolio. Photo : Facebook / Bowinn Ma

Après que la course au leadership avec Anjali Appadurai ait si mal terminé, David Eby doit rebâtir des ponts avec le mouvement environnemental, explique Hamish Telford. Quelqu’un comme Bowinn Ma dans un poste environnemental serait un geste important et comme elle est ingénieure, elle pourrait être très bonne dans ce rôle.

L’avocate en environnement Niki Sharma et le syndicaliste Andrew Mercier, tous deux élus pour la première fois en 2020, respectivement dans Vancouver Hastings et Langley, pourraient eux aussi faire leur entrée au Conseil des ministres.

Le NPD a fait des gains historiques dans la Vallée du Fraser lors des dernières élections, remportant cinq sièges, mais aucun de ces députés ne fait partie du Conseil des ministres , ajoute Hamish Telford. Ce ne sont pas des circonscriptions qui vont traditionnellement au NPD , et avoir des ministres de cette région pourrait être utile.

La ministre d’État pour la Petite enfance de la Colombie-Britannique, Katrina Chen, lors de l'annonce de la réduction de frais mensuels de garderie. Photo : Radio-Canada / Simon Gohier

Katrina Chen se retire du Conseil des ministres

Par ailleurs, une ministre d’État pressentie pour une promotion, Katrina Chen, ne fera pas partie du Conseil des ministres.

En fin de journée, mardi, la députée de Burnaby-Lougheed, qui a piloté le dossier des garderies abordables, a laissé savoir, via le bureau du premier ministre, qu’elle avait demandé de ne pas être considérée pour un portfolio, citant des enjeux de violence familiale avec lesquels elle doit composer.

Ce traumatisme de longue date a continué à avoir des conséquences sur ma vie , explique-t-elle par communiqué. J’ai besoin de prendre du temps pour moi-même et pour mon fils et j’ai demandé au premier ministre David Eby de ne pas me considérer pour le Conseil des ministres.

La cérémonie d'assermentation du nouveau Conseil des ministres a lieu à 10 h, mercredi, à la résidence de la Lieutenante-gouverneur Janet Austin, à Victoria.