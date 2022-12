Étienne Hébert confirmé dans son poste de vice-recteur aux études à l’UQAC

Son mandat d’une durée de cinq ans débutera officiellement le 4 janvier prochain. Toutefois, il occupait déjà ce poste d’une façon intérimaire depuis le 12 septembre dernier.

Il remplace Lisa Baillargeon, qui avait amorcé un mandat de trois ans le 1e juin 2021. Elle a quitté ses fonctions au printemps, a confirmé Marie-Karlynn Laflamme, directrice du Service des communications et des relations publiques.

Ce sont les membres du conseil d’administration de l’ UQAC qui ont procédé à la nomination d’Étienne Hébert.

Comme l’indique le communiqué de presse, il a été tour à tour directeur de la Clinique universitaire de psychologie de l’UQAC (2008-2011), directeur du Département des sciences de la santé (2011-2013) et doyen des études (2013-2017). Il avait aussi été en lice en 2017 pour succéder au recteur Martin Gauthier.

Étienne Hébert est spécialisé en psychologie sportive, notamment en ce qui a trait à la préparation mentale des athlètes. Il est souvent interpellé en ce sens dans les médias. Il accompagne des athlètes et des entraîneurs de tous les niveaux et de nombreuses disciplines sportives dans la gestion de leur stress, de leurs émotions ainsi que dans l’établissement et la poursuite d’objectifs , ajoute le communiqué.

Le vice-recteur a étudié les impacts du stress en période de pandémie, dont chez les jeunes.