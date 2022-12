Le réalisateur de Parasite dirige Robert Pattinson dans un film de science-fiction

Adaptation du roman Mickey7, d’Edward Ashton, cette production de Warner Bros. prendra l’affiche le 29 mars 2024. Les premières images du film, qui est en cours de tournage, montrent Robert Pattinson dans une machine à mi-chemin entre un congélateur cryogénique et un appareil de résonance magnétique.

D’après le synopsis du roman – dont une traduction française a été publiée en juillet dernier par les Éditions Bragelonne – le protagoniste est un consommable, c’est-à-dire un employé jetable d’une expédition humaine envoyée sur Niflheim, un monde de glace, pour le coloniser.

Avec Mickey 17, Bong Joon-ho revient à l’un de ses genres de prédilection, la science-fiction teintée de critique sociale, qu’il avait explorée dans ses films précédents The Host, Snowpiercer et Okja. Un des interprètes de ce dernier, l’acteur américano-sud-coréen Steven Yeun, fait partie de la distribution du nouveau film. Tout comme Toni Collette, Holliday Grainger et Mark Ruffalo.

Coqueluche du cinéma d'auteur

Robert Pattinson, quant à lui, continue sur sa lancée de collaborations avec des pointures du cinéma d’auteur. Ainsi, l’acteur britannique de 36 ans, qui a connu une célébrité instantanée grâce à la série de films pour ados Twilight, a au cours de la dernière décennie été dirigé par des cinéastes de renom comme David Cronenberg, Werner Herzog, Robert Eggers, Claire Denis ou les frères Safdie.

Réalisateur célébré dans les cercles cinéphiles dès ses débuts derrière la caméra, au tournant du millénaire, Bong Joon-ho est devenu un phénomène international grâce à Parasite. L'œuvre lauréate de la Palme d’or à Cannes en 2019, qui a récolté 360 millions de dollars canadiens de recettes à travers le monde, est devenue l’année suivante le tout premier long métrage non anglophone à remporter l'Oscar du meilleur film.