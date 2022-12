L’impôt foncier des Septiliens en hausse d’environ 5,4 %

L’inflation et d’importants projets à réaliser à court terme ont mis la municipalité devant un défi important. Le budget de la Ville a donc gonflé pour dépasser 80 millions de dollars, soit une augmentation des dépenses de 5 millions par rapport à 2022. Les citoyens en verront l'important effet sur leur avis d'imposition.

C’est un budget qui a été très, très, très difficile à composer et très difficile à adopter.

Ainsi, le compte annuel des impôts fonciers des Septiliens augmentera de plus de 5 % l’an prochain. Par exemple, un propriétaire de maison moyenne verra ses taxes augmenter de 5,4 %, soit 145 $. Pour celui d’une maison mobile moyenne, il s’agira d’une hausse de 5,1 %, soit 83 $.

C'est plus du double de la hausse de taxes enregistrée en 2022.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, n'a pas mâché ses mots lors de la présentation du budget 2023 de la Ville.

C’est une hausse de plus de 4 millions par rapport à 2022. Nous voulons réaliser de nombreux projets, en particulier au niveau des infrastructures. C’est certain que ça a un impact sur le budget , a expliqué le maire Steeve Beaupré.

La Municipalité précise que cette hausse des dépenses est notamment attribuable à la rémunération du personnel, mais aussi à la hausse marquée de l'inflation, qui se répercute sur les dépenses liées aux services ainsi qu'à la dette.

La Municipalité a été touchée très fortement par l’inflation, ajoute le directeur général de la Ville, Patrick Gwilliam. Par exemple, la production d’eau potable coûtera 500 000 $ de plus aux citoyens qu'en 2022, précise-t-il.

La Ville compte également sur une augmentation des compensations qui tiennent lieu de taxes pour les édifices gouvernementaux afin de hausser ses revenus. Les tarifs pour l'utilisation du lieu d'enfouissement technique (LET) seront aussi augmentés.

Des projets de grandeur

La Ville espère mettre sur pied 57 projets en 2023, qui totalisent 65 millions de dollars.

Dans le programme triennal des dépenses en immobilisations, 11 millions de dollars sont prévus pour la réfection de rues, 15 millions pour l'usine de traitement d'eau potable et 33 millions pour la construction d'un nouvel aréna.

Dans le contexte d'inflation actuel, les estimations des coûts des projets ont explosé, regrette le maire Steeve Beaupré.

Le maire de Sept-Îles, Steeve Beaupré, a présenté son deuxième budget. Photo : Radio-Canada / Laurence Vachon

Le dossier de l'hôtel de Ville va également cheminer l'an prochain. Je vous confirme que le dossier va avancer en 2023 , promet Steeve Beaupré, qui ajoute que les discussions avancent entre la Ville et le CISSS de la Côte-Nord. Dans son budget, la Municipalité prévoit donc une dépense d'un million de dollars afin de couvrir de potentiels plans et devis, que ce soit pour une relocalisation ou la rénovation du bâtiment.

Sur trois ans, la Ville compte investir près de 183 millions de dollars dans différents projets.

Nouveau cadre financier

Le directeur général de Sept-Îles convient que ces projets majeurs coûteront beaucoup d'argent et ajouteront une pression supplémentaire dans les prochaines années. Pour faire face à ça et bien contrôler notre dette et ne pas endetter les générations futures de façon importante, pour se laisser une marge de manœuvre pour mettre en fonction des infrastructures pour le bien-être des citoyens, il faut absolument prendre des décisions qui sont importantes , explique Patrick Gwilliam.

Dans ce contexte, la Ville a tenu à se doter d’un nouveau cadre financier 2023-2027, afin d’assurer une gestion saine et efficace des ressources financières de la Municipalité . Celui-ci effectue différentes analyses et élabore des scénarios qui permettent de prioriser les investissements de la Ville.

Dans le cadre financier 2023-2027, on prévoit notamment une augmentation de l'impôt foncier qui oscillera entre 4,5 et 5 % chaque année. Il s’agit d'hypothèses, rappelle Patrick Gwilliam.

Toutefois, il reconnaît que le contexte inflationniste et les projets d'infrastructures entraîneront une hausse du service de la dette jusqu'en 2027.