Vancouver votera pour équiper ses policiers de caméras d’intervention

Il s’agit d’une approche basée sur les preuves. Les gens veulent voir des décisions prises selon des preuves, tout est une question de preuve , soutient le conseiller municipal ayant proposé cette motion, Lenny Zhou.

En 2018, une enquête de CBC avait démontré que la Colombie-Britannique avait le plus important taux de décès impliquant la police au pays. Le port de caméras d’intervention a donc été encouragé afin de limiter la violence des policiers et de préserver la transparence des enquêtes.

Plusieurs études tendent toutefois à démontrer que l’utilisation de ces caméras est non seulement coûteuse, mais ne résulte pas non plus à un changement de comportement  (Nouvelle fenêtre) des policiers ou du public.

La conseillère Christine Boyle indique qu’elle ne votera pas pour cette motion, mais demandera à la Ville de surveiller les conséquences de cette politique, qu’elle s’attend à voir être adoptée par le conseil municipal.

Ville après ville, nous observons des irrégularités dans les vidéos, ça peut être que la caméra a été éteinte ou allumée ou encore des difficultés à accéder [aux enregistrements] , résume-t-elle pour souligner les nombreux défis à l’implantation d’un tel projet.

De son côté, le professeur émérite en criminologie à l’Université de la Vallée du Fraser, Yvon Dandurand, considère qu’il s’agit d’une excellente initiative, et surtout, d'un premier pas.

C’est important d’avoir un projet pilote parce qu’il y a toute sorte d’avantage, de désavantage et d’inconvénient à utiliser les caméras alors il faut vraiment comprendre tout ça avant de mettre un système en place , explique-t-il.

Il rappelle que les caméras peuvent permettre d’acquérir des éléments de preuve et de documenter le comportement des policiers et du public autour pour pouvoir justifier ou non leurs actions.

« Le grand avantage, c’est qu’on documente les interactions entre les policiers et la population. » — Une citation de Yvon Dandurand, professeur émérite en criminologie à l’Université de la Vallée du Fraser

Ces systèmes sont également coûteux, car ils impliquent de stocker des données sur plusieurs années.

Les policiers ne peuvent pas se permettre de détruire ces documents audiovisuels de façon aléatoire ou automatique, d’un autre côté, les préserver, ça coûte une petite fortune , dit-il.

Il souhaiterait donc voir la métropole échelonner son plan sur plusieurs années en priorisant certains corps policiers afin d’étaler les coûts, mais aussi de bien définir les conditions d’utilisation et de stockage de ces données.

Pour le moment, la motion qui doit être votée ne mentionne pas de coût lié au projet. À Toronto, la police dépense déjà 34 millions de dollars sur 5 ans afin d’équiper 2000 policiers de caméras d’intervention.

La police de Vancouver a de son côté demandé 20 000 dollars additionnels dans son budget pour la prochaine année afin d’implanter un projet pilote qui étudiera l’efficacité des caméras d’intervention.

Avec les informations de Michelle Ghoussoub et de Wildinette Paul