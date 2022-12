Le budget de la MRC de La Matapédia plombé par les matières résiduelles

Le budget adopté le 23 novembre prévoit des dépenses de 19, 2 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 5 % par rapport à celui de l'année dernière.

On y va avec la base, on n’est pas parti avec de gros projets. On le sait, le contexte est un peu difficile financièrement, on voulait s’assurer qu’il n’y ait pas une augmentation importante pour le budget de la MRC , explique-t-elle.

« Ce qui fait le plus mal, ce sont les matières résiduelles, il y a tout le temps des dépassements de coûts importants. » — Une citation de Chantal Lavoie, préfet de la MRC de La Matapédia

Cette hausse est notamment attribuable à une forte augmentation des coûts de la gestion des matières résiduelles et au report à l'année prochaine de projets qui ne se sont pas réalisés cette année.

On est plus dans un budget de continuité que de nouveautés pour l’année 2023 , indique Chantale Lavoie.

Face à cette hausse globale des coûts, la MRC de La Matapédia doit demander aux Municipalités de son territoire de contribuer davantage.

La majeure partie de cette hausse des quotes-parts demandée par la MRC est reliée à la gestion des matières résiduelles.

Les coûts du service incendie ont aussi augmenté de près de 9 % de 2022 à 2023.