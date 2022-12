Julie Dufour ferme la porte pour de bon au projet de conversion de l’église Saint-Édouard

Une vingtaine d’entre eux se sont présentés à la séance du conseil municipal, mardi midi, pour tenter de convaincre la mairesse Julie Dufour de revenir sur sa décision d’abandonner le projet. Le conseil municipal se réunissait justement à La Baie, au Vieux Théâtre.

Il y a deux semaines, la Ville a annoncé qu’elle n’irait pas de l’avant avec la conversion du temple religieux, en raison de l’augmentation des coûts et des délais que risque d’encourir le projet de conversion. Les travaux seraient maintenant estimés à 22 millions de dollars.

Matthieu Gilbert-Thévard a demandé à la mairesse de tenir une consultation publique afin de prendre le pouls de la population.

Reine Tremblay s'implique depuis de nombreuses années dans le dossier d'une nouvelle bibliothèque à La Baie. Photo : Radio-Canada / Mélyssa Gagnon

Est-ce que vous seriez prête, à titre personnel, à revenir sur votre décision de façon humble, si la population était favorable à implanter la bibliothèque dans l’église Saint-Édouard? , a demandé le citoyen.

Reine Tremblay a renchéri.

J’espère que vous êtes bien conscients de ce que vous faites. En 1988, on a amputé la bibliothèque de La Baie pour laisser la place au Théâtre du Palais municipal. Soixante pour cent des places assises ont été perdues, avec une promesse d’une nouvelle bibliothèque. Depuis, la bibliothèque est devenue un entrepôt de livres avec un petit guichet de prêts , a relevé celle qui s’implique dans ce dossier depuis de nombreuses années.

Reine Tremblay a rappelé l’importance que la bibliothèque se trouve dans un bâtiment non partagé pour éviter les bruits ambiants, tout en demandant à nouveau à la mairesse de revenir sur sa décision.

Une décision sans appel

Julie Dufour a confirmé que la décision du conseil est irrévocable et que le projet d’implantation d’une bibliothèque dans l’église Saint-Édouard est mort. Elle a cependant promis aux citoyens de La Baie qu’ils auront une bibliothèque digne de ce nom dans un horizon de trois ans et que la Ville travaillera à la sauvegarde de l’église du secteur Port-Alfred.

La semaine dernière, le président de l'arrondissement de La Baie, Raynald Simard, que tout est sur la table actuellement, allant de la rénovation de la bibliothèque actuelle jusqu'à une toute nouvelle bâtisse située dans un nouvel endroit.

L’église Saint-Édouard, qui est fermée au culte depuis plusieurs années, est située dans le secteur de Port-Alfred à La Baie. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Quant à la préservation du temple religieux, un bâtiment important dans l’histoire de La Baie, la mairesse a fait valoir que le député caquiste de Dubuc, François Tremblay, lui présentera prochainement un projet de relance dont elle ignore pour l’instant les tenants et aboutissants.

Le ministère de l’Environnement interpellé

Par ailleurs, les élus de Saguenay ont adopté une résolution qui vise à demander au ministère de l'Environnement de produire un plan d'action pour répondre aux préoccupations des citoyens qui habitent à proximité de l'usine Arvida de Rio Tinto.

Dans la foulée du reportage de Radio-Canada sur les émissions polluantes par la multinationale, la Ville demande au ministère de faire ses devoirs. Elle souhaite qu’il transmette à Rio Tinto les préoccupations exprimées par la population, qu'il mette en place un plan d'action et qu'il procède à une étude de caractérisation des sols.

L'Usine Arvida fait partie du Complexe Jonquière de Rio Tinto et est voisine des installations utilisant la technologie AP60. Photo : Radio-Canada

La mairesse de Saguenay Julie Dufour veut que la population soit rassurée.

Quant à l’enjeu des biosolides municipaux utilisés comme fertilisants sur des terres agricoles et des risques de présence de contaminants éternels, Julie Dufour et Jimmy Bouchard, qui préside la commission Environnement et développement durable de Saguenay, se disent tous deux préoccupés. La mairesse veut que Québec livre un plan de mesures concrètes qui permettront d’encadrer cette pratique bannie dans quatre États américains.