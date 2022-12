L’Écoboutique du Carrefour : une deuxième vie pour les appareils électroniques

Téléphones, amplificateurs, jeux vidéo, téléviseurs, magnétoscopes et plus encore, ce nouveau commerce, situé sur la rue des Oblats à Chicoutimi, propose des appareils de seconde main remis à neuf.

C'est tout du matériel qui provient de nos centres de recyclage. Le matériel qui est encore bon, on l'amène ici, on a des ateliers, on a des techniciens qui vont le tester, qui vont réparer au besoin, et il y a une garantie qui est vendue avec le bien , a indiqué Luc Desbiens, directeur général adjoint du Carrefour environnement Saguenay.

Des téléphones antiques sont aussi offerts à l'Écoboutique du Carrefour environnement Saguenay. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

L'entreprise d'économie sociale est notamment détentrice d'une certification de recyclage d'électronique.

Du matériel informatique était offert depuis des années via la division CES Informatique. Cette boutique se trouve désormais sur la rue Chabanel, près de l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).

Demande en croissance

Avec le temps, la demande pour les appareils usagés s'est accrue. L'objectif est d'abord et avant tout d'offrir une option de consommation abordable et écoresponsable à la population, mais aussi de répondre à cette demande croissante.

Luc Desbiens, directeur général adjoint du Carrefour environnement Saguenay. Photo : Radio-Canada

Ça arrivait fréquemment que les gens nous apportaient des objets en disant que c'est encore fonctionnel, c'est encore bon, ça peut servir à quelqu'un d'autre. Je pense que les gens ont de plus en plus l'environnement en tête , a fait valoir Tommy Beaudoin, directeur du département informatique et électronique du Carrefour environnement Saguenay.

« Quand on prolonge la durée de vie d'un appareil électronique, c'est de la consommation de moins, donc ça a une empreinte environnementale intéressante » — Une citation de Luc Desbiens, directeur général adjoint du Carrefour environnement Saguenay

Réinsertion sociale

L'Écoboutique du Carrefour a aussi une vocation sociale. Des stagiaires de l'atelier de réparation font partie d'un programme de réinsertion socioprofessionnelle. Cette initiative permet du même coup d'assurer une main-d'œuvre à l'entreprise.

Tommy Beaudoin, directeur du département informatique et électronique, Carrefour environnement Saguenay. Photo : Radio-Canada

Que ce soit un jeune qui est à l'école, ou une personne adulte qui a besoin d'un petit coup de pouce pour aller plus loin, on leur offre une expérience de stage. Le technicien électronique va être capable de former, diriger et entraîner nos jeunes stagiaires , a ajouté Tommy Beaudoin

Selon un récent sondage mené par l’Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec, plus des deux tiers des Québécois accordent plus d'importance au recyclage des appareils électroniques qu'il y a 10 ans.

D'après un reportage de Béatrice Rooney