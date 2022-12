Le plan de construction pour un hôtel au parc du Stampede est dévoilé

La construction de l'hôtel devrait commencer en 2024 sur un terrain d’environ 2 900 mètres carrés à l'angle sud-ouest de Stampede Trail et de la 12e Avenue Sud-Est, a souligné la présidente et directrice générale de la CMLC , Kate Thompson, dans un communiqué de presse.

Elle souligne également que le projet de 80 millions de dollars sera réalisé en vertu d'un accord de développement avec le Stampede de Calgary et Matthews Southwest Hospitality.

L'agence d'aménagement de la ville de Calgary, CMLC , est à l'origine du développement de l'East Village, ainsi que du réaménagement du parc du Stampede et de l'est du quartier Victoria Park.

L'aménagement du passage entre la 12e et la 17e Avenue transformeront la rue en un espace piétonnier multifonctionnel qui servira de corridor commercial, de zone pour la vente au détail, ainsi que de lieu de rencontre et d'échange durant des évènements spéciaux. L'hôtel servira de point d'ancrage pour le nouvel aménagement du Stampede Trail.

« Avec l'avancement des travaux de construction du centre BMO, nous nous sommes concentrés sur la recherche d'un partenaire de développement pour répondre aux besoins évolutifs des congrès et des événements dans cette région. » — Une citation de Kate Thompson, présidente et directrice générale de la Calgary Municipal Land Corporation

Les travaux d'agrandissement du centre de congrès BMO représentent un investissement de 500 millions de dollars et devraient être terminés en 2024.

L'hôtel est prévu comme un hôtel-boutique de luxe doté d'un minimum de 220 chambres, plus de 1 000 mètres carrés d'espace de réunion et d'une connexion intérieure directe avec le centre BMO. La marque de l'hôtel n'a pas encore été choisie.

Matthews Southwest Hospitality apporte une expérience approfondie en matière de développement hôtelier, digne du centre de congrès de classe mondiale auquel il sera adjacent, ajoute-t-elle.

La société de développement immobilier privée siège à Lewisville, au Texas, et possède un bureau à Calgary.