Une Coupe du monde de soccer pleine de surprises

C’est vraiment une surprise, le fait que le Maroc ait gagné contre l'Espagne. On ne s'attendait pas à ça, mais ça nous rend très heureux , observe Kenza Zoughi, une résidente de Windsor originaire du Maroc.

« En cette Coupe du monde, on est un fier représentant de la communauté arabe et africaine. Cette victoire est pour tout un continent », affirme Kenza Zoughi.

Le Maroc a fait tomber l’Espagne et file en quarts pour une première fois au Mondial.

« On est fiers d'eux. On est fiers de la performance et voilà, même s'ils reviennent le samedi, ça reste quelque chose d'incroyable qui s'est passé. »