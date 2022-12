Le conseil scolaire catholique de Calgary prend des mesures contre les virus respiratoires

Le conseil scolaire catholique de Calgary met en place des mesures pour prévenir la circulation des virus respiratoires lors des rassemblements jusqu'au temps des Fêtes. Le conseil a publié un plan qui se nomme « make it to Christmas » ou « parvenir jusqu'à Noël ».

Dans celui-ci, le conseil scolaire prévoit que si une école a un taux d’absentéisme de plus de 10 % ou a un statut d’éclosion déclaré par Services de santé Alberta (AHS), l’école annule les grands rassemblements de groupe, tels que les concerts de Noël, qui seront reportés, enregistrés ou transférés en ligne .

De plus, lorsqu'une école atteint de 7 à 9 % d'absentéisme, les directeurs d’école sont encouragés à réévaluer la tenue de rassemblements, comme les activités liturgiques ou les assemblées.

Le conseil scolaire encourage aussi le port du masque pour les rassemblements, comme les concerts de Noël, où les écoles n’ont pas un taux d’absentéisme de plus de 10 %, en se basant sur les recommandations du médecin-hygiéniste en chef de l’Alberta, Mark Joffe.

Nous avons voulu présenter une version digeste pour les parents des recommandations de la santé publique , a expliqué le surintendant en chef du conseil scolaire catholique de Calgary, Bryan Szumlas.

Le conseil scolaire publie également ses taux d’absentéisme sur son site internet. Je ne veux pas devenir le grincheux de Noël et annuler des activités. D'ailleurs, nous avons plusieurs écoles où il n’y a pas d’éclosion et nous encourageons les activités, comme les concerts de Noël, à aller de l’avant et nous allons encourager le port du masque.

Bryan Szumlas ajoute : De l’autre côté, il y a quelques écoles où le taux d’absentéisme est très élevé et nous voulons protéger les enfants et le personnel, alors les activités seront reportées, enregistrées ou déplacées en ligne.

Le conseil scolaire public d’Edmonton a indiqué dans un courriel que les événements de Noël à l’école Mill Creek allaient se tenir en ligne en raison d’une éclosion respiratoire. Les quatre conseils scolaires francophones disent suivre les recommandations de la santé publique.