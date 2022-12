La Casa tropical Montessori devrait rouvrir dans un autre local d’ici une semaine

La garderie indique qu’elle va rouvrir dans les nouveaux bâtiments de l’Oasis des lacs, une coopérative pour aînés.

Les 80 enfants qui font partie de notre famille auront une place. Notre cuisinier aura toujours un endroit pour créer les repas et les collations de vos trésors. Nous sommes choyés de pouvoir dire que nos 80 amis seront réunis avec leurs éducatrices sous un même toit , précise la publication Facebook.

Comme les locaux de l'Oasis des lacs sont neufs, les pompiers de Sherbrooke et la municipalité de Saint-Denis-de-Brompton, puis le ministère de la Famille, devront donner leur autorisation pour que la garderie soit relocalisée temporairement dans ces locaux.

Selon les propriétaires de la garderie, les démarches entourant le déménagement de locaux en sont à leurs derniers détails , et la réouverture devrait se faire au plus tard le 12 décembre.

Jouets et dons

La garderie est également à la recherche de dons monétaires et matériels afin de reprendre ses activités. Un groupe de parents a notamment lancé une campagne Go Fund Me. Au moment d’écrire ces lignes, près de 2000 $ avaient été amassés par la communauté.

Un comité de parents sollicite aussi des dons matériels. Ils cherchent notamment du matériel Montessori, des tables et des chaises pour enfants, des chaises hautes, de la peinture et du matériel de bricolage, ainsi que des jouets.