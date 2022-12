Les histoires de 2022 qui ont fait du bien en Estrie

L'année 2022 a été riche en actualités de toutes sortes, mais ce ne sont pas que les mauvaises nouvelles qui ont fait la une. Plusieurs histoires émouvantes, touchantes et humaines ont été publiées pour raconter le côté lumineux du quotidien et la bienveillance des Estriens. Voici 10 nouvelles qui ont fait du bien en 2022.

Même s'il est le seul enfant dans le coeur du village de Saint-Venant-de-Paquette, Danaël trouve le moyen de s'amuser. Photo : Radio-Canada

Danaël a 13 ans, adore bricoler, jouer au basket et faire du vélo. La plupart du temps, il est obligé de pratiquer ces activités en solitaire, car il est le seul enfant à vivre au coeur de son village. Même s'il admet qu'il n'y a parfois pas grand-chose à faire , et qu'il s'ennuierait moins avec d'autres enfants , il adore la campagne et est devenu un peu la coqueluche de son milieu. Danaël, c'est l'enfant de tous à Saint-Venant-de-Paquette.

Benoît Laurent a coordonné l'arrivée de Viktoriia. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Sans l'aide de Benoît Laurent, Viktoriia Bavykina serait peut-être toujours prise dans son pays en guerre. Mais grâce au dévouement de ce professeur de l'Université de Sherbrooke (UdeS), qui a coordonné à distance sa venue, l'étudiante a réussi à poser le pied à Sherbrooke en mars avec quelques effets personnels. Toute une communauté s'est mobilisée par la suite pour l'aider à trouver un appartement, obtenir des denrées, des vêtements et des biens pour s'installer confortablement. C'était beaucoup d’émotion, parce que je ne m'attendais pas à autant d'aide. Quand je venais, je n'avais pas de plan [...] Beaucoup de mes problèmes ont été réglés grâce à l’aide de tous ces gens.

Gérald St-Pierre est de retour à la maison avec Francine Letendre, son épouse depuis bientôt 48 ans. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Il s'en est fallu de peu, mais Gérald St-Pierre avait visiblement une bonne étoile qui veillait sur lui, le 17 mai. Le camionneur d'expérience s'était enlisé dans la boue à la suite d'une sortie de route, et son habitacle s'est rapidement rempli d'eau et de terre. Heureusement, une camionneuse est intervenue à temps pour l'aider. Elle m’a sorti la tête de [...] la boue. Ça a été une question de quelques secondes, pas de minutes. Il espère que son ange gardien , comme il l'appelle, recevra une médaille de bravoure. Si ce n'était pas d'elle, je ne serais pas là.

Diane Gauthier affirme vouloir continuer à travailler tant que la santé le lui permettra. Photo : Radio-Canada

À l'âge où certains pensent à la retraite, Diane Gauthier a entamé sa carrière d'éducatrice. Elle avait 50 ans lorsqu'elle a décidé de se dévouer pour les tout-petits, et près de 30 ans plus tard, ce domaine la stimule encore. Que ce soit pour chanter des comptines ou superviser le module de jeux, elle est d'une aide précieuse, à un point tel que l'Assemblée nationale lui a remis une médaille de reconnaissance pour sa carrière. Mais, pour Diane Gauthier, ce que je fais, je trouve ça ordinaire. C’est ma vie de tous les jours .

La fille de Guy Poulin lui a sauvé la vie. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Malgré la température froide de l'eau du petit lac Magog, Guy Poulin n'a pas hésité à sauter à l'eau pour une petite baignade en plein mois de mai. Une décision qui aurait pu lui être fatale, si cela n'avait été du courage de sa fille, Maggie Poulin, qui est sautée à l'eau pour lui venir en aide. Je savais qu'il y avait 50 % de chances que je me noie avec lui et 50 % de chances qu'on s’en sorte ensemble. […] C'était comme plus fort que moi, je ne pouvais pas le regarder se noyer et ne rien faire , soutient la jeune femme.

Pour Anne-Laure Bonnin (à droite sur la photo), la colocation est un mode de vie depuis dix ans déjà. Photo : Collaboration spéciale

Avoir des colocs à 30 ans? C'est le choix que des Sherbrookois adoptent pour faire face à l'inflation grimpante, à la hausse du coût des foyers et à la pénurie de logements. Ce mode de vie est plutôt commun chez les étudiants, mais il semble gagner de plus en plus en popularité. Pour Anne-Laure Bonnin, ce n'est toutefois pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question de retrouver une famille ou une communauté. Il y a toujours quelqu’un de motivé pour faire quelque chose. C’est génial! On se lève le matin et quelqu’un va avoir préparé des petits muffins. Le soir, quelqu’un d'autre va cuisiner. Il y a vraiment un esprit d’entraide et de partage.

Dany ne peut plus travailler depuis 4 ans en raison d'une contrainte sévère à l'emploi. Son seul revenu, c'est l'aide sociale, et ce n'est plus suffisant. Photo : Radio-Canada

L'histoire de Dany et Sylvie, deux bénéficiaires de l'aide sociale qui sont privés du chèque de 500 $ en raison d'une dette envers l'État, a ébranlé bien des citoyens. Dany avait besoin de ce chèque pour acheter une nouvelle batterie à son quadriporteur, et Sylvie souhaitait regarnir les tablettes de son garde-manger. Touchés par leur histoire, un entrepreneur de l'Outaouais a décidé de faire un don pour leur venir en aide, et deux citoyens ont aussi offert leur soutien. Au total, 3000 $ ont été remis en dons pour non seulement les appuyer, mais aussi donner un coup de pouce à des citoyens vivant la même situation.

Olivier Jean a survécu à l'explosion du Centre de valorisation des aliments de l'Estrie. Il souhaite maintenant redonner au suivant et annonce un spectacle-bénéfice. Photo : Radio-Canada

Olivier Jean revient de loin. Il a dû réapprendre à marcher, à utiliser ses mains, à retrouver une force physique. Cet entrepreneur instigateur du Gars du Lac a frôlé la mort lors de l'explosion du Centre de valorisation de l'aliment de l'Estrie, en mai dernier. Il va mieux aujourd'hui, grâce notamment à tout le soutien dont il a pu bénéficier pendant sa convalescence, et il souhaite à son tour fournir sa part d'efforts pour les autres. Deux spectacles auront lieu à Magog et à Alma pour amasser des fonds afin d'offrir des boîtes-repas à des grands brûlés.

Carl Marquis est le président du Centre québécois d’entraînement adapté FSWC. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin

Tapis de sol, vélos stationnaires, élastiques : ces équipements peuvent paraître bien ordinaires dans une salle de gym. Mais pour des personnes atteintes de blessures médullaires, ils sont synonymes d'espoir de mettre un jour un pied devant l'autre ou tout simplement d'être plus autonome. Ces équipements se trouvent au Centre québécois d'entraînement adapté First Steps Wellness Centre (FSWC) qui a ouvert ses portes à Sherbrooke. Le centre utilise la neuroplasticité pour permettre aux blessés médullaires de retrouver certaines fonctions motrices, un concept unique au Québec. Est-ce que c’est 5, 10, 15, 70 % de mobilité [qu'une personne] va récupérer? On ne sait pas, mais chaque pour cent n’a pas de prix , affirme le président du conseil d'administration, Carl Marquis.

Les ensembles que les gens peuvent offrir sont composés d'aiguilles et d'une balle de laine. Ils permettent de s'initier au tricot avec un projet de lavette. Photo : Radio-Canada / André Vuillemin