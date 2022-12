Un référendum sur le tramway est inévitable, disent les opposants

Au deuxième jour du procès intenté par QMM contre la Ville de Québec et le gouvernement du Québec, l’avocat plaidant pour les demandeurs, Me Guy Bertrand, a tenté de convaincre le juge Clément Samson qu’il n’avait pas d’autre choix que d’ordonner la tenue d’un référendum sur le tramway.

L’avocat des opposants prétend que l'administration Marchand ne peut invoquer le deuxième alinéa de l’article 74.4 de la Charte de la Ville de Québec pour justifier sa décision de ne pas organiser de référendum sur le tramway.

L’alinéa en question précise que le conseil de la ville peut, par règlement, soustraire au processus référendaire un projet qui est relatif à de grandes infrastructures, tel un aéroport, un port, une gare, une cour ou une gare de triage ou un établissement d’assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux .

Débat sémantique

Pour la Municipalité, l’expression grandes infrastructures inclut de facto les projets de transport en commun. Une interprétation que ne partage pas Me Guy Bertrand.

Ce dernier affirme que les exemples mentionnés à l’alinéa 2 concernent tous des projets localisés à un endroit précis du territoire. Il n’est nulle part question de projet s’étendant sur l’ensemble du territoire.

Il n’y a rien de comparable entre un aéroport ou une gare de triage et un tramway de 20 km de long. [...] Ce n’est pas comparable. [Inclure le tramway dans les exceptions] n’a aucun sens. C’est illogique , a lancé Me Bertrand.

« Un aéroport, une gare ou une usine d’épuration des eaux, c’est localisé. [Le législateur n’a] jamais [eu en tête] quelque chose qui va s'étendre sur tous les arrondissements. » — Une citation de Me Guy Bertrand, avocat de Québec mérite mieux

Me Bertrand a fait valoir que l’organisation d’une consultation populaire était le seul moyen d’effacer toutes les erreurs et la mauvaise foi alléguée des décideurs dans le dossier du tramway. Par erreurs , l’avocat entend notamment le fait d’avoir omis de tenir des consultations publiques en amont du choix du mode de transport et du tracé.

Les électeurs trompés

Il faisait également référence à toutes les fois où les électeurs de Québec ont à son avis été trompés par les politiciens sur le projet de tramway.

Me Bertrand a rappelé que, durant l’élection municipale de 2017, le maire Régis Labeaume avait dit qu’il n’y aurait pas de tramway, avant de sortir de son chapeau un projet de tramway, quelques mois après sa réélection.

L’avocat a en outre mentionné que, durant la course à la mairie de 2021, l’actuel maire Bruno Marchand avait posé des conditions pour la poursuite du projet, dont la réduction du nombre d’arbres coupés ainsi que l’élimination des fils électriques et de la dalle de béton, avant de se raviser, une fois élu.

Me Bertrand a aussi fait référence aux conditions, toujours pas remplies, exigées par le gouvernement Legault après l’élection de 2018 pour donner son feu vert au tramway, soit l’interconnexion avec un éventuel troisième lien, une desserte adéquate des banlieues et le respect du budget initial de 3,3 milliards de dollars.