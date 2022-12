Fin du serment obligatoire au roi : le projet de loi est déposé à Québec

Une fois adoptée, cette nouvelle loi permettra aux trois députés péquistes Paul St-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé et Joël Arseneau – qui ont omis volontairement de prêter allégeance au roi lors de leur assermentation – de siéger à l’Assemblée nationale.

Comme tous les partis de l'Assemblée nationale s'entendent sur le fond, c’est-à-dire l’abolition du serment obligatoire fait au roi d'Angleterre, l'adoption du texte législatif devrait se faire sans encombre.

En octobre dernier, les trois députés péquistes ont refusé de prêter ce serment et s’en sont tenus à déclarer leur loyauté envers le peuple du Québec. Les députés solidaires ont aussi d’abord refusé de prêter allégeance à Charles III, mais ils ont finalement prononcé le serment mal aimé à huis clos, afin de pouvoir siéger et déposer un projet de loi pour le rendre facultatif.

Le jeudi 1er décembre, les trois députés péquistes s’étaient vu refuser l’accès au Salon bleu par la sergente d'armes Véronique Michel. La demande préalable du chef du Parti québécois d’adopter une motion stipulant qu’un élu peut siéger même s’il refuse de faire un tel serment n’avait pas été jugée suffisante par le gouvernement. Une motion n'a pas force de loi pour modifier la Loi constitutionnelle de 1867 , soulignait le député Simon Jolin-Barrette.

Consensus sur le fond

Le projet de loi 4 déposé aujourd’hui ajoute dans la Loi constitutionnelle de 1867 un article soustrayant le Québec à l’application de l’article 128 de cette loi, qui prévoit une l’obligation de prêter serment au souverain britannique.

Québec solidaire avait déposé la semaine dernière son projet de loi à cet effet, le projet de loi 190, mais le gouvernement a préféré présenter son propre texte législatif. Les libéraux, de leur côté, ont renoncé à demander des consultations, ce qui aurait ralenti le processus. Je pense qu’il aurait été bien avisé d'avoir des consultations, mais si le gouvernement veut procéder sans, on va collaborer pour que ce soit adopté , déclarait mardi matin le chef par intérim des libéraux, Marc Tanguay.

Un exemple pour les autres provinces

Selon le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, d’autres provinces pourraient suivre la voie tracée par le Québec.

C’est bien possible qu’une fois que le Québec se débarrasse du serment au roi, on voie d’autres provinces canadiennes faire la même chose pour la raison très simple qu’il y a un consensus sur tout le concept de décolonisation ou de mettre fin au colonialisme. L’essentiel du colonialisme, c’est quand tes élus ne peuvent pas entrer en Chambre sans prêter serment au roi d’Angleterre , a-t-il lancé en point de presse plus tôt en matinée.

De son côté, la Ligue monarchiste du Canada, qui soutient le serment au roi, se désole d’avoir été boudée par les médias sur un sujet qui la concerne au plus haut point. En entrevue à l’émission Tout un matin, quelques heures avant le dépôt du projet de loi du gouvernement, le porte-parole Karim Al-Dahdah a qualifié le débat public d’unidirectionnel, soulignant que la voix monarchiste avait été écartée.