La mine Diavik condamnée à une amende de 150 000 $ à la suite d’un accident du travail

En novembre 2020, l’opérateur de pelle mécanique Steve Houle s’affairait à enlever des débris de roches à la suite du dynamitage de roches gelées, quand un gros morceau de roche est tombé sur sa pelle mécanique, écrasant la cabine et l'emprisonnant pendant plus de quatre heures.

L’accident lui a causé de nombreuses blessures, incluant la perte totale de vision dans ses yeux et l’amputation d’un orteil. L’opérateur avait plusieurs années d’expérience comme opérateur de machinerie lourde et travaillait à la mine Diavik depuis trois ans au moment de l’accident, selon ce qui est ressorti de l’audience au palais de justice.

La compagnie Diavik faisait initialement face à neuf chefs d'accusation, notamment celui d’avoir omis de prendre toutes les mesures et précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des employés, et celui de ne pas avoir veillé à ce que tous les superviseurs soient correctement formés aux procédures de travail et de dynamitage en toute sécurité.

Huit accusations ont finalement été retirées, et la compagnie a plaidé coupable à une accusation de violation de la Loi sur la santé et la sécurité dans les mines.

L’avocat représentant la compagnie, Peter Roberts, a indiqué que l’accident est dû à un superviseur en construction qui n’avait pas reçu les formations nécessaires, et qui n’avait pas pu déterminer le danger que représentaient les gros morceaux de roches après un dynamitage.

Il a ajouté que la mine avait toujours eu de bonnes pratiques en matière de sécurité au travail et qu’elle a coopéré à l’enquête de la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs. De plus, la mine Diavik a modifié ses politiques en matière de formation à la suite de l’accident, afin que tout son personnel soit toujours à jour.

Un accident grave

L’accusation est assortie d’une amende pouvant aller jusqu’à 500 000 $, mais la mine paiera 150 000 $, qui iront à la Commission de la sécurité au travail et de l’indemnisation des travailleurs. Steve Houle recevra un montant additionnel de 22 500 $.

Tant Roger Shepard, le substitut du procureur représentant les Territoires du Nord-Ouest, que Peter Roberts sont d’avis que l’amende payée par Diavik est élevée pour ce type d’accusation et qu'elle est juste, considérant la gravité des blessures subies par la victime. Le plaidoyer faisait partie d’une soumission conjointe, ce qui signifie que les deux avocats ont accepté l’accusation et l’amende.

Le juge qui présidait la séance a accepté la soumission, estimant qu’il s’agissait d’un accident grave qui a bouleversé la vie de Steve Houle et de sa famille, mais que la mine semblait avoir pris les mesures nécessaires pour éviter que cela ne se reproduise.

La cour a également appris que c’était la première fois que la mine effectuait ce genre de dynamitage et que le personnel n’était donc pas familier avec cette procédure.

Cet accident du travail est l’un des plus graves à survenir à la mine Diavik. En 2001, deux hommes sont morts lorsque le monte-charge dans lequel ils prenaient place s’est renversé à 15 mètres du sol.

